Open Wear Stereo Pro officiels : les nouveaux écouteurs Xiaomi offrent un son premium sans sacrifier le confort

Après avoir lancé ses premiers écouteurs ouverts l’an dernier, Xiaomi revient avec une nouvelle génération : les Open Wear Stereo Pro. Cette fois-ci, le constructeur mise davantage sur le confort et surtout sur la qualité de l’audio.

Les constructeurs d’écouteurs sans fil proposent depuis quelques années une alternative aux écouteurs intra-auriculaire : les écouteurs dits ouverts. Alors que Xiaomi était en retard sur ses concurrents, tels que Sony, Bose ou Huawei, le constructeur a finalement sorti l’an dernier ses OpenWear Stereo.

Mais cette année, Xiaomi souhaite aller encore plus loin et lance la version haut de gamme de ses écouteurs ouverts : les Xiaomi Open Wear Stereo Pro.

Xiaomi lance les OpenWear Stereo Pro et mise sur le confort et la qualité audio

L’autonomie reste un des points forts : ils promettent jusqu'à 8,5 heures par charge, et jusqu'à 45 heures avec l’étui magnétique (assurant un transport sécurisé). En seulement dix minutes, la charge rapide permet de profiter de deux heures d’écoute. Les utilisateurs devraient ainsi pouvoir profiter de la musique toute la journée.

Puisque l’autre atout promis par Xiaomi pour ses OpenWear Stereo Pro, c’est une précision audio professionnelle. La génération précédente ne convenait pas aux mélomanes avertis, bien que ce n’était pas son ambition. Mais les Open Wear Stereo Pro promettent un son riche et immersif grâce à leur système multi-haut-parleurs et leur traitement audio intelligent : le pilote dynamique 18x13mm offre des basses profondes, le tweeter PZT produit des aigus nets et le Dimensional Audio ajuste le son en fonction des mouvements de la tête. Et si la certification Hi-Res Audio Wireless et le codec LDAC préservent la qualité, les préréglages Harman AudioEFX proposent des courbes d'égalisation pour optimiser les profils sonores selon les préférences d’écoute. Aussi, les Open Wear Stereo Pro promettent une réduction des fuites sonores grâce à un pilote dédié de 10 mm qui améliorerait les performances de 60 % par rapport à leurs prédécesseurs.

Notre test des OpenWear Stereo avait révélé que le design devenait un peu lourd au bout de quelques heures. Mais Xiaomi promet pour cette nouvelle génération – qui reste un poids plume (9,7 grammes par écouteur) – une meilleure ergonomie, grâce à une inclinaison vers l’extérieur et une conception qui redistribue de manière équilibrée la pression sur les oreilles, mais également grâce à un fil de titane à mémoire flexible permettant au cadre des écouteurs de s’adapter. Elle a même obtenu la certification TÜV SÜD pour son confort.

L’application Xiaomi Earbuds sert de hub central pour la personnalisation de l’interactivité des écouteurs, qui est simplifiée : capacités d’enregistrement parfaitement intégrées, commandes par gestes tactiles faciles… Les Xiaomi Open Wear Stereo Pro sont disponibles dans les coloris Graphite Black, Titan Gray et Sand Gold au prix de 149,99 €. Là encore, il pourrait être une alternative plus abordable aux Bose Ultra Open Earbuds vendus neufs à 350 €.