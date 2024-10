Sony lance les LinkBuds Open, les écouteurs ouverts en forme de donut sont de retour

Deux ans et demi après les LinkBuds, Sony relance ses écouteurs ouverts. La marque japonaise dévoile les LinkBuds Open. Si le principe reste le même, la firme en profite pour améliorer l’interactivité des écouteurs et le confort d’écoute. Ils sont accompagnés cette année de deux autres produits : les LinkBuds Fit, des écouteurs pour les sportifs, et le LinkBuds Speaker, une enceinte connectée.

Avec les premiers LinkBuds, sortis début 2022, Sony a défini un nouveau segment de marché : celui des amateurs de musique qui ne veulent pas se couper de leur environnement pour profiter d’une qualité audio supérieure. La cible principale de ce type de produit est le télétravailleur dont le salon ou le bureau est peu bruyant. Aucune obligation ici d’utiliser la réduction de bruit active. Mais ce n’est pas le seul usage : grâce à des écouteurs ouverts, l’utilisateur prend moins de risque à écouter ses chansons préférées dans la rue. Il y a un intérêt.

Si Sony a été le premier à proposer des écouteurs dits « ouverts », la marque a depuis été rattrapée par la concurrence. Quelques exemples : Bose avec le QuietComfort Open Ultra, Huawei avec les Freeclip, Xiaomi avec les Open Wear Stereo, ou encore Nothing avec les Ear (open). Mais depuis deux ans et demi, Sony n’avait pas renouvelé son offre. Voici qui est chose faite : la firme japonaise annonce trois nouveaux produits, dont les LinkBuds Open qui vont remplacer les LinkBuds originaux.

Les écouteurs en forme de donuts de Sony sont de retour

Le principe de ces nouveaux LinkBuds Open reste le même. Nous retrouvons le design avec des écouteurs tout en rondeur et un trou au milieu, tel un donut. La partie batterie est toujours collée à l’écouteur circulaire. Auparavant, la batterie était entourée d’un renfort en silicone qu’il était possible de changer pour l’adapter à la taille du pavillon de l’oreille. Maintenant, il s’agit d’un coude moulé dans le plastique de l’écouteur. Reste à savoir si le confort sera meilleur ou, au moins, identique.

Ces nouveaux écouteurs profitent de plusieurs améliorations, comme Fast Pair, Auto Switch (pour changer de source automatiquement), Adaptive Volume Control (volume sonore adaptatif) ou Wide Area Top que vous avez aussi avec les WF-1000XM5. L’autonomie annoncée par Sony est de 22 heures avec le boitier, contre 17,5 heures avec la première génération. Le prix de ces LinkBuds Open est de 199 euros, soit le même montant demandé par Sony au lancement des précédents écouteurs.

La gamme LinkBuds s'enrichit de nouveaux écouteurs et d'une enceinte

Comme nous l’annoncions précédemment, les LinkBuds Open ont été annoncés avec deux autres produits. D’abord des écouteurs intra-auriculaires TWS appelés LinkBuds Fit. Ils remplacent les LinkBuds S et reprennent son positionnement : l’expérience Sony accessible à un coût moins élevé qu’avec les XM5. Cela comprend la réduction de bruit, la compatibilité DSEE Extreme et l’audio haute résolution, en plus des fonctions interactives des LinkBuds Open. Le tout avec une autonomie annoncée de 21 heures avec le boitier. Le prix est également similaire à celui des Open : 199 euros.

Dernier produit annoncé : le LinkBuds Speaker, une enceinte sans fil vendu à 159 euros . Ce petit produit se veut autant nomade que sédentaire, pour autant profiter de la musique chez soi qu’en extérieur. Elle intègre un micro pour les appels mains libres. Elle fonctionne sur batterie, avec une autonomie annoncée de 25 heures. Son châssis est protégé contre l’eau (certification IPX4). Et elle est accompagnée d’un anneau de transport pour l’attacher à un sac à dos, ou à votre ceinture si vous avez la bougeotte dans votre appart.

Sony renforce donc son offre LinkBuds avec ces trois nouveaux produits sans fil, mais à tendance sédentaire. Ils seront tous les trois disponibles sur les étals de toutes les bonnes crèmeries françaises courant octobre.