Des AirPods plus légers et réactifs grâce à un contrôle gestuel révolutionnaire ? Le nouveau pari fou d’Apple

Une nouvelle demande de brevet déposée par Apple dévoile les ambitions de la marque pour ses écouteurs sans fil. La firme de Cupertino explore la piste d’un système de contrôle gestuel plus intelligent. Cette nouvelle technologie permettrait non seulement de réduire le poids des AirPods, mais elle offrirait également une meilleure réactivité.

Apple travaille constamment à l’amélioration de ses écouteurs sans fil, tant sur le plan logiciel que technique. Le fruit de ses efforts est parfois visible directement sur ses appareils. Par exemple, les AirPods Pro 3 ont gagné une fonction de traduction en temps réel – dont ont été privés les Européens –, ou encore un nouveau cardiofréquencemètre.

Mais certaines innovations restent parfois à l’état théorique, jalousement préservées au sein de brevets. Après plus d’une décennie à réfléchir au contrôle gestuel de ses écouteurs sans fil – le premier brevet recensé à ce propos datant de 2011, Apple plancherait maintenant sur une façon plus intelligente de contrôler les AirPods. C’est en tout cas ce que suggère une nouvelle demande de brevet.

Un brevet d’Apple dévoile une nouvelle approche ingénieuse pour le contrôle gestuel des AirPods

Aujourd’hui, le contrôle gestuel des AirPods s’appuie sur des capteurs tactiles : ce sont eux qui détectent le doigt de l’utilisateur. Apple travaillerait sur une approche complètement différente, qui reposerait, cette fois-ci, sur les antennes radio : elle est baptisée « Gesture Detection Based on Antenna Impedance Measurements » (que l’on pourrait traduire par « Détection de gestes basée sur la mesure de l’impédance de l’antenne »).

Voici l’idée ingénieuse de la firme de Cupertino : intégrer la reconnaissance des gestes directement dans les antennes pour une détection beaucoup plus rapide que celle des capteurs capacitifs classiques. De cette nouvelle technologie découleraient donc deux conséquences positives : une réduction du poids des écouteurs et une meilleure réactivité.

Grosso modo, ce concept repose sur l’idée que le doigt, en s’approchant d’une antenne, perturbe légèrement son signal. Et ce document aux 13 000 mots et nombreux schémas explique, en substance et selon nos confrères de PhoneArena, que les antennes des AirPods pourraient repérer ces changements d’impédance et détecter la direction du mouvement du doigt le long de la tige (par exemple pour ajuster le volume).

Ce brevet très détaillé reste, on le disait, encore théorique : toutes les technologies étayées dans les brevets ne se concrétisent pas, ces documents ayant surtout pour objectif de les couvrir le plus largement possible pour en détenir les droits. Alors certaines, comme les systèmes basés sur les caméras, restent (pour le moment ?) lettres mortes. Mais il faut dire que cette idée est très astucieuse et séduisante. Si elle venait à être commercialisée, elle pourrait devenir l’un de ces ajustements subtils qui transforment radicalement l’expérience.