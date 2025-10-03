Sony déploie une mise à jour pour son casque WH-1000XM6 et ses écouteurs WF-1000XM5, voici les nouveautés

Gemini, Bluetooth LE Audio, Fast Pair, voici ce que nous réserve la dernière mise à jour déployée par Sony pour le casque WH-1000XM6 et les écouteurs WF-1000XM5.

Sony vient de publier une nouvelle version du firmware pour son dernier casque haut de gamme, le WH-1000XM6 (3.0.0) ainsi que pour ses écouteurs sans fil WF-1000XM5 (6.0.0). Cette mise à jour est loin d'être anodine puisqu'elle ajoute de nouvelles fonctionnalités utiles aux deux appareils audio.

Jusqu'ici, l'activation du Bluetooth LE Audio, qui permet d'obtenir de nombreux avantages par rapport à d'autres standards Bluetooth, empêchait d'accéder à certaines fonctionnalités. Ce n'est désormais plus le cas pour l‘assistant numérique, le suivi de la tête et Find Hub pour le XM6, ainsi que pour l'assistant numérique et le suivi de la tête sur les XM5. Vous devez supprimer les informations d’appariement du casque et des écouteurs avec l’appareil connecté, puis réappairer les appareils une fois la mise à jour terminée afin que le changement soit appliqué.

Comment installer la mise à jour pour son WH-1000XM6 ou ses WF-1000XM5

La prise en charge de Gemini Live est à présent disponible sur les deux équipements audio, tout comme la compatibilité du partage audio avec Fast Pair. La nouvelle version du firmware améliore aussi les fonctions de sécurité du logiciel système. Dans le cas spécifique des écouteurs WF-1000XM5, les utilisateurs peuvent aussi avoir recours à Find Hub pour localiser chaque oreillette individuellement. La fonction Find Hub peut en outre être désactivée sans utiliser l’étui de charge.

Pour télécharger et installer la mise à jour sur votre casque ou vos écouteurs, suivez la procédure suivante :