Soldes PC portables : voici notre sélection des meilleures offres à saisir dès maintenant

L’achat d’un nouvel ordinateur portable représente un budget élevé. Profitez donc des soldes pour vous équiper à tarif réduit. Voici notre sélection des meilleures offres sur les PC portables et les équipements informatiques.

Soldes PC portable : les promotions à ne pas manquer

Vous souhaitez acheter un nouveau PC portable et vous cherchez un bon plan pour l’avoir à prix réduit ? C’est le bon moment ! Du 10 janvier au 6 février 2024, de nombreuses enseignes affichent de belles promotions pour les soldes d’hiver. Quelle que soit l’utilisation que vous souhaitez en faire, les PC portables sont indispensables dans la vie quotidienne.

Vous pouvez en avoir besoin pour de la bureautique, de la création graphique, pour profiter de vos contenus multimédias ou encore du gaming. Nous avons donc regroupé ici les bons plans soldes PC portables pour vous aider à choisir le modèle qui correspond le mieux à votre budget.

Le top des soldes sur les PC portables

Le top des offres sur les accessoires et périphériques informatiques durant les soldes

Durant les soldes, vous pouvez profiter des nombreuses promotions sur les produits high-tech. Le rayon informatique n’y échappe pas. Notre sélection soldes PC portables regroupe des modèles pour tous les budgets et toutes les utilisations. Vous trouverez ainsi des ordinateurs pour de la bureautique, du loisir, pour étudier et pour du gaming. Nous mettons régulièrement ce guide à jour donc n’hésitez pas à revenir souvent pour ne pas rater les nouveaux bons plans.

PC portable gamer MSI Pulse 15 B13VGK-463FR à 1399 € au lieu de 1999 €

Si vous cherchez un PC portable performant pour du gaming, le MSI Pulse 15 B13VGK-463FR est fait pour vous. Il est équipé d’un processeur 10 coeurs Intel Core i7 13620H de 13ème génération couplé à l’excellente carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6. Avec ses 16 Go de RAM et son espace de stockage SSD de 512 Go, c’est un PC portable gamer puissant qui tient la route. Grâce à son système de refroidissement Cooler Boost 5, vous pouvez jouer des heures sans surchauffe.

Le MSI Pulse 15 B13VGK-463FR est également doté d’un bel écran QHD (2560 x 1440 pixels ) de 15,6 pouces qui profite d’un taux de rafraîchissement de 240Hz. Enfin, on retrouve une connectique complète, à savoir un port USB 3.2 de type C, 2 ports USB 3.2 de type A, 1 port USB 2.0, un port HDMI et un port Jack 3,5 mm.

Pack PC Portable Acer Aspire 3 15 pouces + housse + souris à 399 € au lieu de à 599 €

Si vous cherchez un bon compromis à petit prix, l’Acer Aspire 3 15 A315-510P est actuellement proposé à 399 € au lieu de à 599 €. Un bon plan à ne pas manquer !

Au niveau de sa configuration, on retrouve un processeur Intel Core i3 N305 cadencé à 3.80 GHz, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. C’est donc un ordinateur portable polyvalent, suffisant pour effectuer les tâches courantes du quotidien comme de la bureautique ou du gaming léger.

L’ Acer Aspire 3 15 dispose d’une dalle FHD (1920 x 1080 pixels) de 15,6 pouces. Dans le pack, vous avez également une housse pour pouvoir transporter votre PC portable sans l’abimer, et une souris sans fil.

Clavier sans fil Logitech MX Keys Mini à 76,99 € au lieu de 119 €

Les accessoires informatiques sont également en promotion durant les soldes d’hiver. Ainsi, le clavier sans fil Logitech MX Keys mini passe à seulement 76,99 € . Grâce à ses dimensions compactes, vous pouvez facilement emporter le MX Keys mini de Logitech dans votre sac. Il fonctionne aussi bien sur Windows, macOS que sur Linux.

Ce clavier sans fil fonctionne à l’aide du Bluetooth et profite d’une portée allant jusqu'à 10 mètres. Les touches rétroéclairées s’illuminent lorsque vous approchez vos mains et l’intensité lumineuse s’adapte automatiquement à l’éclairage ambiant. Enfin, vous pouvez le connecter à 3 appareils différents afin de passer d'un ordinateur à un autre sans effort.

