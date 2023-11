Lenovo Ideapad 3 : avec cette double promotion, le prix du PC portable est en chute libre

Alors que le Black Friday approche à grands pas, certaines promotions sont déjà en ligne. C’est le cas pour les Lenovo Ideapad 3 de 14 et 15,6 pouces. Si vous cherchez un ordinateur avec un bon rapport qualité-prix, c’est le bon moment.

Le lenovo Ideapad 3 est un PC portable idéal pour le télétravail, les études ou pour les loisirs. Malgré son prix attractif, c’est un ordinateur qui ne fait pas de concessions sur ses finitions et ses capacités. Boulanger propose actuellement les versions de 14 et 15,6 pouces à prix ultra canon grâce au cumul de la promotion en cours et du bonus de reprise de 50 €.

Le Lenovo Ideapad 3 14ITL6 à 349€ au lieu de 599€

Le Lenovo Ideapad 3 de 14 pouces est actuellement affiché en promotion à 399€. Grâce à l’offre de reprise valable du 14 au 27 novembre valable en magasin et en click and collect, vous bénéficiez de 50€ de réduction supplémentaire, faisant chuter le prix à 349€ seulement. Et bonne nouvelle, votre ancien PC portable sera reconditionné et offert à des étudiants.

Le PC portable Lenovo Ideapad 3 14ITL6 est un modèle polyvalent et compacte. Il est doté d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage SSD de 512 Go. Son écran de 14 pouces profite d’une résolution FHD de 1920 x 1080 pixels avec des bords fins et une finition mate.

Au niveau des connectiques, on retrouve un port USB 2.0, un port USB 3.2 Gen 1, un port USB 3.2 Gen 1 (type C), un port HDMI et une entrée casque/micro. Le Lenovo Ideapad 3 14ITL6 profite d’une autonomie allant jusqu’à 8 heures 30 minutes d’utilisation, ce qui est suffisant pour pour une journée de travail.

Le pack Lenovo Ideapad 3 15ITL6 + souris et sacoche à 429€ au lieu de 699€

Le Lenovo Ideapad 3 15ITL6 est très semblable à l’autre modèle. Il est équipé du même processeur, à savoir l'Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération cadencé à 2,5 GHz épaulé par 8 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go. Mais cette fois, on retrouve un écran non pas de 14 pouces, mais de 15,6 pouces FHD (1920 x 1080 pixels). La connectivité de ce modèle s’avère également sans défaut puisqu’il est doté d’un port HDMI, des ports USB (2 x Type-A et 1 x Type-C), d’une prise casque-micro et d’un lecteur de carte SD.

Le pack contenant le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ITL6 avec une souris et une sacoche est actuellement affiché en promotion à seulement 479€ au lieu de 699€ sur Boulanger. Grâce au même bonus de reprise, vous pouvez bénéficier 50 € de réduction supplémentaire pour obtenir votre PC portable au prix de 429€.