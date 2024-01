Soldes Cdiscount : les meilleures offres de l’hiver 2024

C'est parti pour les soldes d'hiver 2024 sur Cdiscount. Nous avons fait le tour et vous proposons ici les meilleures offres high-tech à saisir sur le site e-commerce.

Les soldes d'hiver ont démarré ce mercredi 10 janvier 2024 et se poursuivront tout le reste du mois, jusqu'au 6 février. Cdiscount prend évidemment part à l'événement et propose déjà de nombreuses offres intéressantes dans tous les rayons high-tech.

Après notre récapitulatif des offres sur Amazon et Boulanger pendant les soldes, découvrez ici les meilleurs bons plans à saisir chez Cdiscount. Smartphones, TV, objets connectés, vous y trouverez sûrement votre bonheur.

Les meilleures offres Cdiscount des soldes d'hiver

Soldes Cdiscount : jusqu'à 50 € de réduction supplémentaires pour les CDAV

Comme souvent, Cdiscount n'oublie pas ses abonnés CDAV et leur permet d'optimiser encore plus le prix des produits soldés. L'enseigne propose jusqu'à 50 € de remise supplémentaires qui s'obtiennent à raison de 5 € tous les 50 € d'achat.

Dès 50 €, vous bénéficiez ainsi de 5 € de réduction en plus du prix promotionnel du produit. Dès 100 €, la réduction supplémentaire est der 10 € et dès 200 €, elle est de 20 €, ainsi de suite. La réduction maximale est de 50 € pour tout achat d'un moment au moins égal à 500 €.

L’Offre est valable du 10 janvier 2024 à 14h00 au 12 janvier 2024 à 23h59. Pour en profiter, il faut donc être abonné Cdiscount à Volonté. Il est tout à fait possible de vous abonner juste avant l'achat pour profiter de l'offre. Notez que l'abonnement Cdav coûte 29 € par an et offre plusieurs avantages aux abonnés.

Ces avantages incluent : la livraison gratuite, un système de cagnotte généreux ou encore des réductions exclusives.

Quand se déroulent les soldes d'hiver sur Cdiscount ?

Les soldes d'hiver sur Cdiscount se déroulent du mercredi 10 janvier au mardi 6 février 2024. Plusieurs vagues de bons plans seront proposées sur le site durant toute cette période. Et comme d'habitude, vous pourrez suivre avec nous la sélection en temps réel des meilleures offres sur les produits high-tech.

Vous recherchez un smartphone, un téléviseur, un aspirateur ou encore un PC portable ? Vous trouverez certainement votre bonheur dans notre sélection. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur nos sélections soldes d'hiver d'Amazon et de Boulanger.