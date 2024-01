Le pack PC portable Acer Aspire 3 passe à 399 € pour les soldes, vite !

Vous cherchez un PC portable qui tient la route pour un prix raisonnable ? La Fnac propose actuellement un pack contenant l’Acer Aspire 3 de 15 pouces avec une housse de protection et une souris sans fil à seulement 399 € au lieu de 599 €. Un bon plan à ne pas manquer !

Cette année, les soldes d’hiver ont débuté le 10 janvier et se poursuivent jusqu’au 6 février. Durant cette période, les sites de e-commerce cassent les prix sur de nombreux produits. La Fnac propose ainsi le PC portable Acer Aspire 3 avec sa housse de protection et une souris sans fil à 399 € au lieu de 599 €. Difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix !

Ne vous fiez pas à son petit prix, l’Acer Aspire 3 15 A315-510P est un ordinateur portable polyvalent. Il dispose d’un processeur Intel Core i3 N305 cadencé à 3.80 GHz, de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Cette configuration est amplement suffisante pour effectuer la plupart des tâches du quotidien. Vous pouvez ainsi l'utiliser pour de la bureautique mais aussi du gaming peu gourmand. Ce PC portable est également doté d’un écran de 15,6 pouces d’une résolution FHD de 1920 x 1080 pixels. La dalle bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Dans le pack, on retrouve également une housse de protection et d’une souris sans fil avec plage de fonctionnement de 10 mètres. Durant les soldes, la Fnac le propose à seulement 399 €, c'est un excellent prix pour ce modèle qui tient la route.

