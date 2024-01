Un PC portable ASUS est en promotion sur le site Amazon. Actuellement, le Zenbook 14 Flip OLED tournant sous Windows 11 bénéficie d'une belle réduction de 300 euros par rapport à son prix conseillé.

Direction le site Amazon où le célèbre commerce en ligne permet à ses clients de profiter d'une belle offre à saisir sur un PC portable ASUS. En ce moment, le Zenbook 14 Flip OLED est au prix de 999 euros au lieu de 1299,99 euros ; ce qui fait une réduction de 300 euros de la part du site marchand. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11 Home, le laptop de la marque asiatique embarque un écran tactile de 14 pouces avec une résolution OLED de 2,8K (2880 x 1800), une luminosité de 550 nits, 100% DCI-P3 et un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms. On retrouve également un clavier AZERTY rétroéclairé français, une charnière ErgoLift lui permettant de pivoter à 360 degrés, un NumPad, un processeur Ultra AMD Ryzen 9 5900HX, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, une batterie Li-Ion 3 cellules 63Whr, 16 Go de RAM et 1 To de stockage SSD PCIe.

Quant à la connectivité, une prise audio 3,5 mm, un port USB 3.2 (Gen2), deux ports USB Type-C (Gen3), un port HDMI 2.0b, un lecteur de cartes microSD, le Wi-Fi 6 ax (2×2) et le Bluetooth sont de la partie. Enfin, l'appareil affiche un poids de 1.4 kg et des dimensions de 311.2 x 222.5 x 15.9 mm.