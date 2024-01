Pour les soldes, l’iPhone SE 5G est à prix cassé chez Boulanger !

Un smartphone Apple est mis en avant par Boulanger, à l'occasion des soldes d'hiver. Au cours de l'événement commercial et probablement pendant une durée très limitée, l'iPhone SE 5G perd plus de la moitié de son prix.

L'iPhone abordable de 2022 - Test de l'iPhone SE 5G.

Il va falloir se dépêcher pour vous offrir l'iPhone SE 5G ! Durant les soldes Boulanger, le site e-commerce français effectue une remise de 53% sur le smartphone Apple. Disponible dans un coloris noir et son modèle 2022, le téléphone de la marque à la Pomme est vendu à 249 euros au lieu de 529 euros ; ce qui correspond à une réduction de près de 300 euros par rapport à son prix de vente conseillé.

Successeur de l'iPhone SE 2020, l'iPhone SE 2022 d'Apple est équipé d'un écran Retina IPS de 4,7 pouces avec une définition de 750 x 1334 pixels et une résolution de 326 pixels par pouce. L'appareil lié à l'offre Boulanger est également doté d'un puce A15 Bionic, de 4 Go de mémoire vive, du système d'exploitation iOS 15 et d'une batterie de 1810 mAh avec la charge rapide.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un capteur frontal de 7 MP et un capteur arrière de 12 MP. Quant à la connectivité, la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et le NFC sont essentiellement de la partie. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'Apple iPhone SE 5G.