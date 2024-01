Bon plan iPhone 14 : le smartphone est à prix cassé pour les soldes

Quelques mois après la sortie du nouveau modèle, le prix de l’iPhone 14 a considérablement baissé, passant ainsi à 869 € contre1019 € dans sa version 128 Go à sa sortie,. Pendant les soles, son prix baisse à nouveau pour arriver à seulement 749 €. C’est un excellent prix pour ce smartphone qui tient aujourd’hui encore la route.

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone pas trop cher, les soldes d’hiver vous donnent la possibilité de vous équiper à moindre coût. Les sites de e-commerce cassent les prix sur de nombreux modèles. Amazon affiche ainsi l’iPhone 14 à seulement 749 €. Sorti il y a un peu plus d’un an, ’iPhone 14 reste aujourd’hui encore une référence.

Il est équipé du processeur Apple A15 Bionic, d’une mémoire vive de 6 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. C’est un smartphone fluide, rapide et puissant qui n’a rien à envier à la concurrence.

Il est également doté d’une belle dalle OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. L’écran atteint atteint une luminosité maximale de 1200 nits. Vous pouvez donc parfaitement profiter de votre smartphone en extérieur, même avec un fort ensoleillement.

Côté photo, l’iPhone 14 est équipé d’un double capteur arrière, à savoir un capteur grand angle de 12 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx. Quant à elle, la caméra frontale profite d’une résolution de 12 Mpx avec autofocus.

Enfin, l’iPhone 14 profite d’une excellente autonomie. Sa batterie de 3279 mAh offre une autonomie pouvant atteindre les 20 heures d’utilisation. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test de l’iPhone 14.

