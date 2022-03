Apple présente l’iPhone SE 5G, le smartphone à 529€ aussi puissant qu’un iPhone 13

Apple vient de lever le voile sur l'iPhone SE 5G lors d'une keynote. Comme prévu, cette troisième édition reprend le design éculé des anciens iPhone. Par contre, le smartphone abordable tire son épingle du jeu grâce à un chipset plus puissant et l'ajout de la 5G. Fiche technique, date de sortie, prix…On vous dit tout sur ce nouvel iPhone milieu de gamme.

Ce mardi 8 mars 2022, Tim Cook, PDG d'Apple, est monté sur scène pour la première fois de l'année. Lors de cette première keynote, le dirigeant a levé le voile sur plusieurs nouveaux produits très attendus. Sans surprise, c'est l'iPhone SE 5G qui s'est imposé comme la grande star de l'événement.

5G, SoC A15 Bionic et design à l'ancienne avec Touch ID

L'iPhone SE 5G reprend les atouts déjà popularisés par ses prédécesseurs. Très semblable à un iPhone 8, le téléphone est construit autour d'un écran LCD de 4,7 pouces. Cette dalle tactile, très réduite par rapport à nos usages actuels, est cernée de larges bordures. Apple utilise la même protection que sur les iPhone 13 pour protéger l'avant et l'arrière des éventuels dégâts. Il est également certifié IP67 contre l'eau et la poussière.

Dans la bordure du bas, on trouve un lecteur d'empreintes digitales Touch ID. Comme prévu, Apple reprend à la lettre le form factor de ses anciens iPhone. Très compact, l'iPhone SE troisième du nom devrait ravir les petites mains.

Comme l'a noté Tim Cook, le format compact est très apprécié de certains usagers. “L'iPhone SE a été un choix incroyablement populaire auprès de nos utilisateurs existants et des nouveaux clients iPhone, grâce à son design emblématique, à ses performances exceptionnelles et à son prix abordable”, se félicite le groupe. En apparence, Apple s'appuie donc à nouveau sur une formule qui a fait ses preuves.

L'appareil photo dorsal se résume à un seul capteur de 12 mégapixels. Apple annonce un tout nouvel objectif grand format (ƒ/1,8). Grâce à cet objectif, il est capable de filmer en 4K/30 fps. Surtout, Apple ajoute une série de nouveautés logicielles piochées sur ses derniers smartphones haut de gamme.

On y trouve notamment les styles photographiques (des filtres dopés à l'IA), le mode Cinématique, Deep Fusion et du Smart HDR 4. Notez aussi la présence de l'option Cadre centré (qui garde le visage de l'usager au centre de l'écran lors d'un appel vidéo), inaugurée au printemps dernier sur l'iPad Pro. Ces ajouts ne permettent néanmoins pas de cacher un hardware toujours aussi famélique.

Les uniques nouveautés de l'iPhone SE 3 sont invisibles à l'oeil. Sur cette génération, Apple s'est en effet contenté d'améliorer les performances. En lieu et place du SoC A13 Bionic de l'iPhone SE 2020, on trouve un chipset A15 Bionic. Il s'agit de la même puce surpuissante qui alimente les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.

Malgré son petit gabarit, l'iPhone SE dernière génération devrait offrir des performances de haut vol. Lors de la keynote, Apple a souligné que l'iPhone SE 2022 est largement plus puissant que les précédents modèles avec un look similaire.

Grâce à son nouvel SoC, l'iPhone SE est compatible avec la 5G. C'est le premier modèle de la gamme à profiter de la compatibilité 5G. Cet ajout va permette à Apple de démocratiser la 5G auprès des utilisateurs d'iOS dont le budget est limité.

Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas précisé la taille de la batterie intégrée au sein de son iPhone SE. Pour mémoire, le précédent modèle pêchait par une autonomie toujours un peu juste. Apple assure cependant que l'autonomie est meilleure sur cette nouvelle version. On regrettera l'absence de la recharge magnétique MagSafe.

Enfin, on remarquera que l'iPhone SE 5G est disponible avec 256 Go de stockage interne. Sur le précédent modèle, Apple ne proposait pas plus de 128 Go de mémoire. Cette année, les option comprennent 64, 128 et 256 Go. Côté logiciel, l'iPhone SE 2022 tourne sous iOS 15, la dernière version du système d'exploitation d'Apple.

Prix et date de sortie de l'iPhone SE 5G

Apple ouvrira les précommandes de l'iPhone SE 5G dès le vendredi 11 mars à 14h. Les premières livraisons arriveront la semaine suivante, le vendredi 18 mars. Ce jour là, le smartphone débarquera également dans les magasins (Apple Store et revendeurs). Apple décline l'iPhone SE en trois coloris : rouge, noir et blanc.

En France, l'iPhone SE est proposé au prix de départ de 529 euros. Voici la grille tarifaire complète :

iPhone SE 64 Go : 529 euros

iPhone SE 128 Go : 579 euros

iPhone SE 256 Go : 699 euros

Contrairement aux rumeurs, Apple propose donc le téléphone à un prix légèrement plus élevé que le précédent modèle.