iPhone SE 5G : Apple a augmenté la quantité de RAM

L'iPhone SE 5G embarque davantage de RAM que son prédécesseur. Peu après la keynote, un développeur est parvenu à découvrir l'information en fouillant dans le code de Xcode. Cette année, Apple table sur 4 Go de mémoire vive, contre seulement 3 Go sur l'ancien modèle.

Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas communiqué l'entièreté des caractéristiques techniques de l'iPhone SE 5G lors de la keynote. Le site officiel de la marque ne révèle pas non plus l'intégralité de la fiche technique.

Plutôt que de révéler la taille de la batterie, Apple se contente d'évoquer l'autonome maximale offerte par l'iPhone. Dans la même veine, le géant américain n'a pas divulgué la quantité de mémoire vive embarquée par le smartphone.

4 Go de RAM pour l'iPhone SE 5G, contre 3 Go pour l'iPhone SE 2020

Comme toujours, il faut attendre que des sources tierces examinent le nouvel iPhone pour obtenir ces informations. Avec l'aide du développeur Moritz Sternemann, nos confrères de MacRumors se sont penchés sur la question de la mémoire vive.

Pour obtenir l'information, le développeur iOS a fouillé dans la release candidate de Xcode 13.3 (l'environnement de développement mis à disposition par Apple) mise en ligne dans la foulée de la keynote de mardi dernier.

Xcode révèle que l'iPhone SE 5G embarque 4 Go de RAM. Le précédent modèle de la gamme, l'iPhone SE 2020, se contentait de 3 Go de mémoire vive. D'année en année, Apple ajoute davantage de RAM sur ses terminaux. Par exemple, les iPhone 13 et les iPhone 12 embarquent entre 4 et 6 Go de mémoire vive pour épauler le chipset.

Malgré cette augmentation graduelle, les iPhone ont toujours moins de mémoire vive que les smartphones Android haut de gamme, qui caracolent désormais jusqu'à 12 ou 16 Go de RAM. Malgré une quantité de RAM plus limitée, les iPhone offrent des performances supérieures à la concurrence grâce à leurs puces maison. Pour garantir une puissance de haut vol avec l'iPhone SE, Apple s'appuie d'ailleurs sur un SoC A15 Bionic.

Pour mémoire, l'intégration d'une importante quantité de RAM permet d'améliorer le rendement du multitâche, d'ouvrir plusieurs apps en simultané et de garder davantage de pages ouvertes en arrière-plan sans rencontrer de ralentissement.

Source : MacRumors