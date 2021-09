Fire Stick TV 4K Max : où acheter le nouveau dongle HDMI d’Amazon ?

Le nouveau Fire TV Stick 4K Max est disponible en France à la précommande au tarif de 64,99 €. Il sera officiellement en stock du coté d'Amazon à partir du 7 octobre 2021. Vous pouvez d'ores et déjà le réserver sur le site du géant du e-commerce.

Présenté le 10 septembre dernier en même temps que les premiers téléviseurs Amazon, le Fire TV Stick 4K Max est une nouvelle version améliorée de son appareil de streaming multimédia de type HDMI-dongle. Coté design, pas de gros changement mais c'est surtout au niveau des caractéristiques techniques que ce nouveau modèle se démarque de la version 4K déjà existante.

L'une des principales nouveautés, c'est la prise en charge de la norme Wi-Fi 6, rendue possible grâce à l'intégration d'un processeur plus récent, un MediaTek MT8696. Ce dernier embarque 4 cœurs qui tournent jusqu'à 1,8 GHz, et incluent un GPU de 750 MHz. En comparaison, ceux que l'on trouve sur le Fire TV Stick 4K pouvaient atteindre respectivement à 1,7 GHz et 650 MHz. Amélioration également au niveau de la quantité de mémoire RAM alloué puisque cette nouvelle mouture embarque 2 Go alors que le Fire TV 4K se cantonne à 1,5 Go de RAM.

Le reste de l'appareil est dans l'ensemble similaire au Fire TV Stick 4K standard. En définitive, c'est toujours un un lecteur multimédia assez performant prenant en charge toutes les principales applications de streaming multimédia et des fonctionnalités telles que HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos. Pour l'heure, il est disponible en précommande sur Amazon mais pourrait également apparaître, notamment du coté de l'enseigne Boulanger qui propose sur sa boutique en ligne, déjà pas mal de produits Amazon.

