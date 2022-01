Samsung Galaxy S21 FE : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S21 FE est disponible à l'achat en France. Le successeur du Galaxy S20 FE sorti en septembre dernier s'affiche au tarif de départ de 759 euros dans sa version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante avec 256 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM est disponible au prix de 829 euros. Voici où acheter le Samsung Galaxy S21 FE (Fan Edition) au meilleur prix du marché en 2022.

💰Samsung Galaxy S21 FE : où l'acheter au prix le moins cher ?

Le Samsung Galaxy S21 est disponible en France depuis le 4 janvier 2022. Si ce smartphone vos intéresse, vous pouvez l'acheter auprès de la majorité des enseignes françaises telles que Amazon France, Boulanger, Cdiscount, Darty / Fnac ou bien encore Rue du Commerce. Le successeur du Samsung Galaxy S20 FE est proposé au prix de 759 € dans sa variante 128 Go de mémoire interne + 6 Go de RAM et à 829 € dans sa version embarquant 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM.

Pour l'achat du smartphone, entre le 4 janvier et 8 février 2022, une paire de Galaxy Buds 2 vous est offerte. De plus, du coté des enseignes de la Fnac, Darty et Boulanger, vous profitez d'un bonus de reprise de 100 € faisant tomber le prix du Galaxy S21 FE à 659 € !

🆚Samsung Galaxy S21 FE : quelles différences avec le Galaxy S20 FE ?

Pas de gros changements en vue sur ce nouveau Galaxy S21 FE. Coté photo, il reprend en tous points les mêmes objectifs que l'on retrouve sur son prédécesseur. Niveau batterie, le terminal est compatible avec la charge rapide 25 W et la charge à induction 15 W. C'est également la même capacité d'accu que l'on retrouvait sur le S20 FE, à savoir 4500 mAh.

Cependant, le SoC n'est pas le même puisqu'on retrouve ici un Snapdragon 888. L'an dernier, le S20 FE était pour rappel décliné en deux versions. L'une équipée d'un Snapdragon 865 avec 5G, l'autre d'un Exynos 990 en 4G seulement. Pour plus d'informations et une analyse plus poussées entre le Galaxy S20 Fe et le Galaxy S21 FE, vous pouvez d'ores et déjà jeter un œil à notre prise en main du Samsung Galaxy S21 FE. Ci-dessous, un tableau comparatif des fiches techniques des deux smartphones afin que vous puissiez vous faire une petite idée des différences qui les séparent.

Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S21 FE Ecran 6,5"Super AMOLED 120 Hz 6,4"Super AMOLED 120 Hz SoC Exynos 990 ou Snapdragon 865 Snapdragon 888 RAM 6 ou 8 Go 6 ou 8 Go Stockage 128/256 Go

+ microSDXC 128/256 Go Capteurs photo arrière - 12 MP grand angle (f/1.8)

- 12 MP ultra grand angle (f/2.2)

- 8 MP téléobjectif (f/2.0) - 12 MP grand angle

- 12 MP ultra grand-angle

- 8 MP téléobjectif Capteur photo secondaire 32 MP 32 MP Connectivité Bluetooth, WiFi, 4G, 5G Bluetooth, WiFi, 5G Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Batterie 4500 mAh 4500 mAh

