Précommande iPad Mini 2021 : où acheter la tablette Apple ?

L'Pad Mini 6ème génération a été dévoilé par Apple le 14 septembre dernier. La tablette au format de poche du constructeur américain est désormais compatible 5G, embarque la même puce A15 Bionic que l'on retrouve sur les iPhone 13 et assure aussi une compatibilité avec l'Apple Pencil. Elle est disponible à la précommande et les livraison démarreront le vendredi 24 septembre 2021. On fait le point sur les offrent qui permettent d'acheter l'iPad Mini 6 d'Apple au meilleur prix du marché.

💰Précommande Apple iPad Mini 6 : où acheter la tablette au prix le plus bas ?

Dévoilé au coté de l'iPad 2021 et des iPhone 13 lors de la keynote Apple de septembre, l'iPad Mini est disponible à la précommande. Vous pouvez donc le réserver dès maintenant auprès de l'un des vendeurs ci-dessous ou directement sur la boutique en ligne Apple. Les livraisons débuteront dès le 24 septembre. Voyons ensemble les modèles proposés, qui disposeront au choix de 64 Go ou 256 Go de mémoire interne :

iPad Mini 2021 Wi-Fi à partir de 559 € ou 729 € en 256 Go

iPad Mini 2021 Wi-Fi et 4G/5G à partir de 729 € ou 899 € en 256 Go

🤔Quelle est la fiche technique de l'iPad Mini 2021 ?

Concernant les caractéristiques technique de ce nouveau iPad Mini 2021, on peut dire qu'Apple a mis les bouchées doubles. En effet, il ne faut pas se fier à sa petite taille qui tient aisément dans la main. La taille de la dalle a été augmentée et elle passe dorénavant à 8,3 pouces (contre 7,9 pouces auparavant). Cela a été rendu possible en réduisant la taille des bordures. L'Pad Mini 2021 embarque une dalle Liquid Retina, que l'on retrouve déjà sur l'iPad Pro et l'iPad Air 4. La technologie True Tone est également de la partie, tout comme le capteur Touch ID.

Sous le capot, on trouve la dernière puce A15 Bionic d'Apple. Sans surprise, les performances sont décuplées avec une augmentation de l'ordre de 80% par rapport à la précédente génération. Le moteur neuronal évoqué sur l'iPad 2021 est également présent, pour permettre aux applications d'offrir “des expériences de niveau supérieur”. L'arrivé de l'USB Type-C sur l'iPad 2021 est une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs de la tablette d'Apple. En effet, ce dernier est 10 fois plus rapide que le port Lightening de l'ancien modèle.

Autre nouveauté primordiale, l'iPad Mini 2021 est compatible 5G et proposera jusqu'a 3,5 Gbps en téléchargement dans les meilleures conditions. En d'autres termes, il faudra attendre un peu pour profiter d'une telle vitesse en France. Coté photo, on retrouve à l'arrière un capteur de 12 MP ultra-large avec Focus Pixel et une ouverture f.1.8. Il est également possible d'enregistrer en 4K. Sans surprise, la technologie Center Stage est aussi de la partie. Et ici encore, l'iPad Mini 2021 est propulsé par iPadOS 15 déployé le 20 septembre prochain. Il disposera donc de toutes les nouveautés du dernier OS d'Apple comme l'iPad 2021.