Soldes AirPods Pro 2 : les écouteurs d’Apple tombent à leur prix le plus bas sur Amazon

Amazon propose une réduction de 21% sur les AirPods Pro 2. Au lieu de 299 €, vous pouvez les acheter pendant les soldes à 235 €, soit le prix historique le plus bas des écouteurs d'Apple sur le site e-commerce.

Si vous voulez profiter des soldes pour acheter de nouveaux AirPods à prix réduit, le modèle le plus avancé des écouteurs sans fil d'Apple est à bon prix sur Amazon. Lancés à 300 € il y a quelques mois, les AirPods Pro 2 profitent en ce moment d'une réduction de 21%, ce qui fait passer leur prix à 235 €. Jamais de mémoire nous ne les avons vus à ce prix là hors marketplace.

Notez qu'en passant par le site officiel d'Apple, les AirPods Pro 2 vous coûteront toujours 299 €. Amazon propose donc ici un bon plan intéressant à ne pas louper si ces écouteurs sont dans votre ligne de mire.

AirPods Pro 2 : une réduction de bruit et un rendu sonore efficaces

Après le succès du modèle de première génération, les AirPods Pro 2 ont amélioré la recette en évoluant sur certains points. Ils intègrent une nouvelle puce H2 plus puissante et moins énergivore, un nouveau boîtier de charge ainsi que de nouveaux haut-parleurs. Ces écouteurs sont parfaits pour le sport, grâce à leur résistance aux éclaboussures d'eau et à la transpiration (certification IPX4), mais aussi à leur bonne tenue dans les oreilles.

Les AirPods Pro 2 sont livrés avec quatre paires d'embouts en silicone de différentes tailles. Chaque utilisateur pourra y trouver le format qui lui convient le mieux. Notez que la nouvelle puce H2 améliore la réduction bruit active qui est annoncée deux fois plus efficace. Ces écouteurs sont également compatibles avec l’audio spatial et le rendu s’adapte en fonction de chaque morphologie pour offrir une expérience plus immersive.

Enfin, le boîtier de charge MagSafe qui est lui aussi certifié IPX4 permet d'ajouter 24 heures supplémentaires à l'autonomie standard de 6 heures des AirPods Pro 2. Vous pouvez ainsi les utiliser pendant 30 heures environ avec quelques minutes de pauses recharge au besoin.