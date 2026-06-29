Soldes Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur de sol est de retour à petit prix, c’est l’indispensable du ménage !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Pour vous faciliter la tâche, le Dreame H12 Pro Ultra vous offre un nettoyage optimal en un seul passage. Et bonne nouvelle, alors qu’il est normalement en vente à 299 €, Amazon l’affiche à seulement 167 €. C’est une affaire !

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Le marathon des bons plans a commencé avec le top départ des Soldes d’été ce 24 juin et continue jusqu’au 21 juillet. Durant ces 4 semaines, les différentes marques et enseignes bradent de nombreux produits.

Après les prix bas du Prime Day, Amazon poursuit les promotions avec de nouvelles offres irrésistibles. Le Dreame H12 Pro Ultra est ainsi affiché à 167 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle aux caractéristiques avancées qui est habituellement en vente à 299 €.

Dreame H12 Pro Ultra : un aspirateur 2-en-1 performant à prix mini

Vous cherchez un aspirateur également capable de laver efficacement les sols en un seul passage ? Le Dreame H12 Pro Ultra est le modèle qu’il vous faut. Avec une aspirateur d’une puissance de 16 000 Pa associée à une rotation de la brosse à 520 tours/minute, aucune saleté ne lui résiste. Il est capable de nettoyer les saletés sèches et humides en profondeur.

Cet aspirateur laveur premium vous débarrasse des traces incrustées sans effort. Pour un ménagé plus hygiénique, il est doté de deux réservoirs d’eau séparés, l’un pour l’eau propre de 900 ml, et l’autre pour l’eau usée de 700 ml. De plus, une fois que vous avez fini de l’utiliser, il effectue un nettoyage automatique en lavant la brosse à 60°C puis en effectuant le séchage à l’air chaud durant 30 minutes. Les mauvaises odeurs sont ainsi évitées.

Grâce aux 3 modes différents, vous pouvez adapter la puissance au niveau de saleté. Le mode Auto est utile pour une utilisation quotidienne, le mode Ultra sert en cas de besoin de nettoyage en profondeur, et le mode Aspiration a été conçu pour capturer également les liquides. Enfin, le Dreame H12 Pro Ultra est doté de capteurs qui analysent en temps réel la saleté du sol, pour ajuster automatiquement l’intensité d’aspiration.