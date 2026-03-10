Dreame H12 Pro FlexReach : grosse chute de prix sur l’aspirateur 3-en-1 pour cette vente flash !

Les Ventes Flash de Printemps viennent tout juste de débuter sur Amazon et les prix bas sont bien au rendez-vous ! L’excellent aspirateur laveur Dreame H12 Pro FlexReach est actuellement à moitié prix. Il passe ainsi à 199 € au lieu de 399 € !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon sont enfin là et c’est le bon moment pour faire le plein de bons plans ! Du 10 mars jusqu'au 16 mars, le géant du e-commerce propose de nombreux produits à prix cassé. C’est le cas du Dreame H12 Pro FlexReach qui atteint son prix le plus bas.

Normalement en vente à 399 €, cet aspirateur balai sans fil se retrouve à seulement 199 €. C’est une affaire pour un modèle aussi performant ! Mais attention, les Ventes Flash de Printemps ne durent que quelques jours. Profitez-en vite !

Le Dreame H12 Pro FlexReach : un aspiurateur laveur qui ne manque pas de souffle !

Vous cherchez un aspirateur qui vous facilite le ménage ? Le Dreame H12 Pro FlexReach est le modèle qu’il vous fait ! Il vous donne la possibilité de nettoyer en profondeur vos sols en un seul passage. Vous gagnez ainsi du temps tout en ayant un résultat optimal, même sous les meubles puisqu’il peut être utilisé à plat sans perte de puissance d’aspiration.

Il est doté d’une brosse rotative qui effectue un nettoyage bord à bord. Ainsi, aucune saleté ne lui échappe. Ses capteurs intégrés permettent à l’aspirateur de détecter le niveau de saleté adapter automatiquement la puissance d’aspiration et la quantité d’eau nécessaire. Grâce à son autonomie qui peut atteindre les 50 minutes d’utilisation, vous pouvez nettoyer une surface de 300 m² en un seul passage. Et ses deux réservoirs d’eau séparés vous garantit un lavage des sols hygiénique.

Et enfin, pour vous faciliter l’entretien, le Dreame H12 Pro FlexReach est doté d’une fonction d’autonettoyage améliorée. Il démêle automatiquement les cheveux et élimine les résidus accumulés sur la brosse pour qu’elle reste toujours impeccable et, une fois votre ménage fini, il lance un cycle complet de nettoyage et de séchage de la brosse à l’air chaud, évitant ainsi les mauvaiuses odeurs et les moisissures.