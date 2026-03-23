Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur de sol est de retour à petit prix, mais ça ne va pas durer !

Les aspirateurs qui offrent un nettoyage complet des sols en un seul passage sont généralement chers, surtout si vous soulez un résultat optimal. Mais en ce moment, Amazon casse le prix du Dreame H12 Pro Ultra. Normalement en vente à 349 €, vous pouvez vous l’offrir à 179 € seulement !

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Vous cherchez un appareil qui soit capable d’aspirer et de laver les sols en un seul passage ? L’aspirateur sans fil Dreame H12 Pro Ultra vous facilite le ménage en vous proposant un nettoyage humide et sec en profondeur. Ce modèle 2-en-1 élimine les saletés incrustées, vous permettant d’avoir un résultat impeccable en un rien de temps.

Habituellement en vente à 349 €, le Dreame H12 Pro Ultra est actuellement à petit prix sur Amazon. Vous pouvez en effet vous l’offrir à 179 € seulement. Vite, c’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Quelles sont les caractéristiques du Dreame H12 Pro Ultra ?

Le Dreame H12 Pro Ultra est un aspirateur laveur premium qui vous débarrasse efficacement des saletés sèches et humides. Puissance et endurant, c’est un appareil qui vous permet de gagner du temps sur la corvée du ménage car il aspire et lave les sols en un seul passage. Il est particulièrement efficace, même sur les tâches les plus tenaces.

Il embarque de 2 réservoirs d’eau différents, à savoir un bac de 900 ml pour l’eau propre et un autre de de 700 ml pour l’eau usée, ce qui vous garantie un nettoyage toujours hygiénique. Pour vous faciliter l’entretien, il est aussi doté du nettoyage automatique de la brosse à 60°C, suivi d’un séchage à air chaud de 30 minutes. Vous évitez ainsi les mauvaises odeurs.

Le Dreame H12 Pro Ultra dispose par ailleurs de 3 modes de nettoyage pour correspondre à vos besoins. Vous avez ainsi le mode Auto pour une utilisation quotidienne, le mode Ultra pour un nettoyage en profondeur et le mode Aspiration conçu pour capturer également les liquides. Cet aspirateur profite d’une puissance d’aspiration de 16 000 Pa associée à une rotation de la brosse à 520 tours/minute et, grâce aux capteurs qui analysent en temps réel la saleté du sol, il est capable d’ajuste automatiquement l’intensité d’aspiration.