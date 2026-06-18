Dreame H12 Pro Ultra : l’aspirateur laveur avec auto-nettoyage est à moitié prix chez Amazon

Amazon baisse fortement le prix du Dreame H12 Pro Ultra à l'approche du Prime Day. L’aspirateur laveur est actuellement à moitié prix, et passe à seulement 158 €, au lieu de 299 €.

Dreame H12 Pro Ultra

Le Dreame H12 Pro Ultra est en promotion à l’occasion du Prime Day, dont les premières offres sont déjà disponibles. Amazon l’affiche ainsi à 158,65 € pour les membres Prime, au lieu de 299 €. Cela représente une réduction de 47 %, mais la réduction est encore plus intéressante quand on considère le prix de lancement de l’aspirateur qui est de 450 €.

Si vous n’êtes pas abonnés Prime, vous pouvez y souscrire gratuitement dès maintenant en profitant de la période d’évaluation de 30 jours. Vous pourrez alors profiter de l’offre comme tous les autres membres.

Un aspirateur laveur qui s’occupe aussi de son entretien

Le H12 Pro Ultra aspire les poussières et lave les sols simultanément, ce qui évite d'enchaîner plusieurs appareils pour l'entretien au quotidien. Son moteur développe une puissance d’aspiration de 16 000 Pa, ce qui est adapté aux saletés du quotidien. Grâce à son nettoyage au plus près des murs, la brosse traite les zones habituellement difficiles d'accès comme les coins et les plinthes.

Le système d'entretien automatique est l’une des forces du Dreame H12 Pro Ultra. Une fois replacé sur sa base, l’aspirateur lance un cycle de nettoyage de la brosse à 60 °C, suivi d’un séchage à l’air chaud d’environ 30 minutes. La brosse effectue une rotation dans les deux sens afin de limiter l’enroulement des cheveux et poils autour du rouleau.

Une fonction de détection des salissures est également présente. La puissance s’adapte automatiquement selon le niveau de salissure afin d’optimiser l’autonomie et l’efficacité du nettoyage.

Pour le reste, le Dreame H12 Pro Ultra dispose d’un réservoir d’eau propre de 900 ml, d’un bac à eau sale de 700 ml et offre une autonomie pouvant atteindre les 35 minutes sur une charge complète.

À moins de 160 €, ce modèle passe dans une tranche de prix dans laquelle on retrouve habituellement des aspirateurs plus basiques.


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