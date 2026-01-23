L’innovant airfryer Ninja CRISPi atteint son prix le plus bas, mais ça ne va pas durer !

Si vous cherchez un airfryer efficace à prix accessible, la marque Ninja ne vous est certainement pas inconnue. Le géant américain a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des friteuses sans huile en proposant des modèles puissants et innovants. C’est le cas du Ninja CRISPi qui dispose d’un bac en verre sur lequel on pose l’unité chauffante. Normalement en vente à 179€, vous pouvez l’avoir à seulement 107,99 € grâce au code PANINJA10. C’est son prix le plus bas !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous n’avez pas encore de airfryer ou vous souhaitez changer celui que vous avez pour un modèle compact avec des contenants en verre ? Ce bon plan est fait pour vous puisqu’il vous permet d’obtenir le Ninja CRISPi à prix sacrifié durant les soldes !

Habituellement en vente à 179,99€, le airfryer est actuellement affiché à partir de 119,99 € dans sa version Vert et Bleu avec 2 récipients en verre CleanCrisp de 1,4 et 3,8 litres. Et avec le code PANINJA10, vous avez 10% de réduction supplémentaire qui le fait chuter à seulement 107,99 €.

Si cette couleur ne vous convient pas, le plus classique Ninja CRISPi Cyber Space est affiché à 129,99€ et, avec le code PANINJA10, il chute à 116,99 € seulement.

Quelles sont les caractéristiques du Ninja CRISPi ?

Le Ninja Ninja CRISPi est un airfryer qui se démarque des autres modèles grâce à son unité chauffante CRISPi POWERPOD qui se clipse tout simplement au dessus des récipients en verre. C’est un appareil compact, qui se glisse facilement dans un placard.

Grâce à ses deux bacs de 3,8 L et 1,4 L, vous pouvez cuisiner soit pour toute la famille, soit des repas individuels que vous pouvez facilement emporter au travail par exemple. Les récipients en verre ont été conçus pour être ultra résistants aux chocs thermiques. Comme ils sont fournis avec leurs couvercles, vous pouvez facilement conserver vos préparations au réfrigérateur ou même au congélateur. Et pour faciliter l’entretien, ils passent au lave-vaisselle.

Le Ninja CRISPi est par ailleurs un modèle puissant qui chauffe à 1700 W pour une température maximale de 185 °C. Il dispose de 4 modes différents, à savoir frire sans huile avec l’air chaud, rôtir, réchauffer et maintenir au chaud.