Le Ninja Crispi est de retour à un prix choc : cet airfryer révolutionnaire vous simplifie la vie !

Ninja n’arrête pas d’innover et de rendre la cuisine plus simple et plus agréable. Le nouveau airfryer Crispi en est la parfaite illustration. Cette friteuse sans huile pas comme les autres bénéficie actuellement d’une belle réduction sur le site de la marque.

Lancé récemment, le Ninja Crispi est la friteuse électrique incontournable du moment. Compact et discret, cet airfryer se distingue par sa conception modulaire révolutionnaire, avec un contenant en verre transparent pour surveiller vos cuissons en un clin d’œil.

Le module chauffant CRISPi POWERPOD de cet airfyer est détachable. Les boutons de contrôle sont intégrés au couvercle. Il vous suffit de le poser sur le contenant en verre pour cuire ou réchauffer vos aliments.

Ce contenant tout-en-un est conçu pour réduire la vaisselle nécessaire pour cuisiner. Vous pouvez ainsi préparer, cuire, servir, mais aussi conserver les aliments dans le même récipient.

Ninja Crispi : le nouveau Airfryer révolutionnaire est à un très bon prix

Le Ninja Crispi est actuellement à 131,99 € au lieu de 179,99 € grâce à deux réductions cumulables. D’abord, avec une première remise de 30 €, il est affiché à 149,99 €. Et ensuite, en renseignant le code promo PHONANDROIDNINJA25, vous profitez d’une réduction supplémentaire de 12%.

Cette offre exclusive vous permet d’acheter le Ninja Crispi au meilleur prix du web. La promotion est valable sur tous les coloris du airfryer, y compris la version Cyber Space du plus bel effet.

Ninja Crispi : un airfryer compact, modulable et en verre

Pour revenir aux caractéristiques de la friteuse sans huile, elle se distingue par son format compact qui occupe très peu de place. Le Ninja Crispi est livré avec deux contenants en verre : un de 3,8 L, parfait pour cuisiner pour toute la famille, et un autre de 1,4 L, idéal pour cuisiner pour une personne.

Chaque récipient dispose d’un couvercle hermétique qui vous permet de transporter facilement vos plats au bureau ou en pique-nique. Et grâce support anti-chaleur fixé en dessous, les contenants peuvent être posés en toute sécurité sur différentes surfaces, même quand ils sont encore très chauds.

Enfin, le Ninja Crispi offre une puissance de 1700W qui permet d’atteindre une température de maximale de 185°C. De quoi frire (sans ou avec très peu d’huile), rôtir, réchauffer ou encore maintenir vos plats à chaud.