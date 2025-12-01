Cyber Monday airfryers : ces friteuses sans huile sont à prix cassé pour la fin du Black Friday, voici les offres incontournables !

Les offres du Black Friday se terminent aujourd'hui avec el Cyber Monday. Il vous reste encore quelques heures pour en profiter ! De nombreuses marques cassent les prix de leurs produits à l’aide de promotions exceptionnelles. C’est le bon moment pour vous équiper en faisant des économies. Vous souhaitez acheter un airfryer mais attendez une baisse de prix conséquente pour craquer ? Découvrez notre sélection des meilleures offres du Cyber Monday sur les friteuses sans huile. Mais attention, il va falloir faire vite !

Le Black Friday se termine aujourd'hui avec le Cyber Monday. Les airfryers sont toujours en promotion pour quelques heures seulement. Ces appareils compacts à mi-chemin entre friteuses à huile et four électrique ont révolutionné notre manière de cuisine. Ils donnent la possibilité de cuisiner plus sainement avec moins de matière grasse tout en gardant la gourmandise de l’équilibre parfait entre le croustillant de l’extérieur et le moelleux de l’intérieur.

Vos cherchez un petit airfryer pour équiper un studio d’étudiant ou au contraire, vous souhaitez un grand modèle pour cuisiner pour toute la famille ? Dans cette sélection des meilleures offres du Black Friday, on vous propose différents airfryers aux caractéristiques variées. Vous trouverez donc la friteuse sans huile qu’il vous faut à prix cassé.

Ces airfryers sont à prix sacrifié pour le Black Friday, profitez-en !

La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL Bleu nuit est à moitié prix pour le Black Friday !

Vous cherchez un grand airfryer pour cuisiner pour toute la famille ? Avec sa grande capacité de 9,5 L, vous avez la possibilité de cuisiner pour 8 personnes avec la friteuse sans huile Ninja Double Stack XL. Et bonne nouvelle, avec le Black Friday, vous pouvez vous l’offrir à 142,49 € seulement au lieu de 289,99 € avec le code PHONANDROIDBFN5.

Ce modèle a été conçu pour vous offrir une emprise réduite sur le plan de travail. En effet, ce modèle dispose de 2 tiroirs superposés. Son format vertical vous assure ainsi un gain de place.

Les tiroirs fonctionnent indépendamment. La fonction SYNC permet de synchroniser la fin de cuisson tandis que la fonction MATCH vous donne la possibilité d’effectuer les mêmes régales en haut et en bas.

En ajoutant les grilles fournis dans chaque compartiment, vous disposez de 4 niveaux de cuisson. Et les 6 modes de cuisson différents, à savoir Air Fry (Frire sans huile), Max Crisp (Croustillant max), Roast (Rôtir), Bake (Cuire au four), Dehydrate (Déshydrater) et Reheat (Réchauffer), vous offrent la possibilité de varier les cuissons sucrées et salées.

Le airfryer Philips Series 3000 à deux paniers de 9 L profite d’une belle chute de prix pour le Black Friday

Le airfryer Philips Series 3000 à deux paniers ne manque pas d’atouts, à commencer par son prix. Il est actuellement en promotion à 139,99 € au lieu de 199 € sur Boulanger. Et avec le Black Friday, vous avez une réduction supplémentaire de 10 € lorsque vous l’ajoutez au panier, ce qui fait passer son prix à seulement 129,99 €.

Sa grande capacité de 9 L est répartie dans les deux tiroirs de 3L et 6L. Grâce à la technologie Rapid Air Plus qui assure une circulation optimale de l’air chaud, la cuisson des aliments est uniforme. Vous obtenez un résultat gourmand, à la fois croustillant à l’extérieur et tendre au coeur.

Vous avez la possibilité de synchroniser la fin de cuisson et appliquer les mêmes réglages pour chaque tiroir. Enfin, ce airfryer vous donne la possibilité de choisir parmi les 8 réglages prédéfinis ou de personnaliser vous-mêmes la température de 40°C à 200°C.

Moulinex Easy Fry Max 5 L passe à 59,99€ au lieu de 139,99€ pour le Black Friday, c’est une affaire !

Vous cherchez un airfryer à petit prix mais qui puisse quand même servir pour cuisiner pour plusieurs personnes ? Avec sa capacité de 5 L, le Moulinex Easy Fry Max vous donne la possibilité de cuisiner pour 6 personnes tout en restant ultra compact.

Mais ne vous fiez pas à son petit prix pour le juger. Ce modèle est puissant et dispose de 10 programmes différents pour une cuisson optimale : Frites, Poulet, Steak, Poisson, Desserts, Pizza, Nuggets, Légumes, Crevettes, Bacon. Pour faciliter l’entretien, le panier de cuisson antiadhésif est amovible et passe au lave-vaisselle.