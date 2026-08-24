Le POCO M8 Pro 5G est à moitié prix : un Snapdragon 7s Gen 4 et une batterie de 6 500 mAh pour 188 €

Xiaomi a lancé le POCO M8 Pro 5G au prix de 349,90 € en janvier 2026, mais AliExpress le propose actuellement à 188 € grâce à une double remise. Il s’agit d’une offre à durée limitée.

Profiter de cette offre sur le Poco M8 Pro

Le POCO M8 Pro 5G est proposé au prix d’un smartphone d’entrée de gamme sur AliExpress, mais sa fiche technique n’a rien de commun avec un modèle de cette catégorie. Il appartient davantage au segment du milieu de gamme, malgré son prix promotionnel de moins de 190 €. Le Poco M8 Pro est sorti en début d’année au prix conseillé de 349,90 € dans sa version avec 256 Go de stockage.

Il est affiché à 208,71 €, mais cette première remise s’accompagne d’une autre réduction de 20 € en saisissant le code promo PHDFR20 au panier. Il revient finalement à environ 188 €. Vous réalisez ainsi une économie de près de 162 €, soit un peu plus de 46 % de remise. Le smartphone est expédié depuis la France, avec livraison gratuite et un délai inférieur à cinq jours.

Découvrir l’offre

Moins de 200 € pour le Poco M8 Pro qui n’a rien d’un smartphone d’entrée de gamme

La fiche technique du Poco M8 Pro 5G ne reflète pas son prix actuel. Il dispose d’une dalle AMOLED CrystalRes de 6,83 pouces, avec une définition de 2 772 × 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité en ce qui la concerne va jusqu’à 3 200 nits. L’écran bénéficie également d’une protection Gorilla Glass Victus 2.

Quel processeur se trouve à l’intérieur ? Un Snapdragon 7s Gen 4 gravé en 4 nm, accompagné ici de 8 Go de RAM. Ce n’est pas une puce haut de gamme, mais elle offre une bonne puissance pour une utilisation fluide au quotidien.

Le Poco M8 Pro dispose aussi d’une grosse batterie de 6 500 mAh est compatible avec la charge rapide à 100W. Comptez environ 40 minutes pour une charge complète, mais l’adaptateur secteur n’est pas fourni dans la boîte. Le téléphone est aussi compatible avec la charge inversée de 22,5W et peut dépanner un autre appareil.

Pour les photos, le capteur principal Light Fusion 800 de 50 MP dispose d’une stabilisation optique. Il est secondé par un ultra grand-angle de 8 MP. Les selfies s’appuient sur un capteur frontal de 32 MP.