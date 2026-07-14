-41% sur le POCO F8 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5 et batterie de 6 500 mAh pour moins de 490 €

Lancé à 833 € en France à la fin de l’année 2025, le POCO F8 Ultra profite déjà d’une forte baisse de prix sur AliExpress. Avec le code promotionnel proposé en ce moment, le smartphone haut de gamme de Xiaomi passe à seulement 488,74 €.

POCO F8 Ultra

Son prix est d’abord affiché à 548,74 €, soit un écart de 284 € par rapport au tarif conseillé. Le code VSFR60 qui est à saisir au panier vous permet de bénéficier d’une remise supplémentaire de 60 €. La réduction totale est ainsi de 344,26 €, soit une baisse de prix d’environ 41 %.

Le produit est livré gratuitement depuis la France, en trois jours maximum. Comme souvent sur AliExpress, le prix et la disponibilité du code peuvent évoluer rapidement.

Un smartphone pensé pour la performance

Le POCO F8 Ultra embarque le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce haut de gamme de Qualcomm que l’on retrouve sur la plupart des modèles premium de 2026. Elle est accompagnée d’une puce graphique VisionBoost D8 développée par Xiaomi.

Ce second composant intervient notamment dans l’amélioration de l’image et l’upscaling dans les jeux. Dans son principe, l’idée se rapproche de la technologie DLSS de Nvidia.

L’écran AMOLED du Poco F8 Ultra mesure 6,9 pouces et monte jusqu’à 3 500 nits en luminosité de pointe. Il prend également en charge le HDR10+ ainsi que le Dolby Vision. Son taux de rafraîchissement maximal est de 120 Hz.

Le son est l’une des forces du Poco F8 Ultra. Xiaomi a installé à l’arrière un petit caisson de basses développé avec Bose. Il complète les deux haut-parleurs stéréo pour former un système audio 2.1, encore peu courant sur un smartphone. Ce dispositif permet de donner davantage de présence aux basses.

Trois capteurs de 50 MP et une batterie de 6 500 mAh

À l’arrière, le bloc photo se compose de trois capteurs de 50 MP. Le module principal repose sur un capteur Light Fusion 950 de 1/1,31 pouce avec stabilisation optique. Il est accompagné d’un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique x5 et d’un ultra grand-angle.

Notre test du Poco F8 Ultra nous a permis de constater ses bons résultats en photo, avec de belles couleurs une bonne gestion de la luminosité. Le niveau de détail est par ailleurs élevé.

Enfin, la batterie affiche une capacité de 6 500 mAh. Elle est compatible avec une charge rapide filaire de 100 W et une recharge sans fil de 50 W. Le téléphone bénéficie aussi d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

 


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