-43 % sur le POCO F8 Pro : avec son Snapdragon 8 Elite, il coûte moins cher qu’un milieu de gamme

Le POCO F8 Pro réunit un processeur haut de gamme, 12 Go de RAM, un bel écran AMOLED et une batterie de 6 210 mAh. Lancé à 653 € en France, il passe à seulement 372,95 €, soit bien moins que de nombreux milieu de gamme.

Poco F8 Pro

Huit mois seulement après sa sortie, le Poco F8 Pro est 280 € moins cher grâce à une offre proposée par AliExpress dans le cadre de ses promos d’été. Le smartphone est actuellement affiché à 417,95 € dans sa version noire avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Une fois le produit ajouté au panier, le code PHDFRS45 permet de retrancher 45 € supplémentaires.

Le prix final passe ainsi à 372,95 €, contre 653 € lors de son lancement en France. Cela représente une économie de 280,05 €, soit une remise d’environ 43 %. La livraison est gratuite depuis la France en moins de 5 jours.

Des performances haut de gamme pour moins de 400 €

Le POCO F8 Pro ne doit pas son appellation « Pro » à une simple pirouette marketing. Il embarque le Snapdragon 8 Elite, une puce gravée en 3 nm qui équipe encore des smartphones nettement plus chers. Elle est accompagnée ici de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’ensemble lui permet de rester performant dans toutes les situations, y compris dans les jeux exigeants.

Son écran AMOLED de 6,59 pouces monte jusqu’à 120 Hz. Poco annonce une luminosité maximale de 3 500 nits dans certaines conditions. Le smartphone dispose aussi de deux haut-parleurs stéréo optimisés avec Bose et profite d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Une batterie de 6 210 mAh et un téléobjectif

L’autonomie du Poco F8 Pro repose sur une batterie généreuse de 6 210 mAh. La charge rapide, d’une puissance de 100 W permet de récupérer 100 % de batterie en un peu moins de 40 minutes, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Sa partie photo est plus complète que celle de la plupart des concurrents sur ce segment. Elle est composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Le Poco F8 Pro évite ainsi de sacrifier complètement la photo au profit de la puissance. À ce prix-là, c’est une offre en or. Et comme d’habitude sur AliExpress, elle ne devrait pas rester disponible longtemps.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Le dernier refuge des sites de streaming pirates vient de tomber, HBO a frappé en 24 heures

Les grands studios américains ont trouvé un nouveau terrain de chasse contre le streaming illégal. L’ordonnance obtenue par HBO devant la justice indienne frappe plus de 120 noms de domaine…

Apple Glass : les lunettes connectées serviraient surtout à faire du sport

Les futures lunettes connectées d’Apple ne seraient pas tout à fait comme leurs concurrentes. La marque en ferait un appareil dédiée majoritairement à la pratique sportive, comme un bracelet ou…

Windows 11 : certains utilisateurs n’ont plus que quelques jours pour mettre à jour cet élément crucial de leur PC

Microsoft prévient actuellement certains de ses utilisateurs qu’il est urgent de mettre à jour leur certicat pour continuer à utiliser Windows. On vous explique de quoi il s’agit et si…

Le prix du Redmi Note 15 Pro 5G s’effondre : -45% sur la version 512 Go

Le Redmi Note 15 Pro 5G est quasiment à moitié prix. Pendant les promotions estivales d’AliExpress, sa version la mieux équipée passe à seulement 247 €, contre 453 € à…

Quatre fonctions se cacheraient bientôt derrière ce bouton présent sur la plupart des smartphones Android

Le petit micro coloré de la barre Google trône sur des millions d’écrans d’accueil Android. Son rôle se limite pourtant à dicter une recherche depuis des années. Google s’apprête à…

L’iPhone 17 Pro résiste à une chute de 1 km de haut, la preuve en vidéo

L’iPhone 17 Pro d’une passagère d’un avion est tombé de très haut, mais elle parvient à le récupérer intact plus d’un kilomètre plus bas. Ce n’est pas la première fois…

Windows 7 Remastered : ce concept réimagine le meilleur OS de Microsoft, c’était le bon temps

Le designer AR 4789 revient à la charge en faisant cette fois un tour dans le passé. Dans son dernier concept, il imagine une version modernisée de Windows 7 avec…

Votre petit Galaxy pourrait recevoir One UI 9 en même temps que les smartphones Samsung à 1 500 euros

Samsung vient de lancer One UI 9, la nouvelle version de son interface maison. La mise à jour semblait réservée aux modèles les plus récents et les plus chers. Une…

Spider-Man : Brand New Day est le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma

Avec près d’un milliard de dollars de recettes en à peine 3 jours d’exploitation, Spider-Man : Brand New Day explose les records. Mais pas celui du meilleur démarrage de tous…

Wonder Man : le showrunner explique pourquoi la série a été annulée et c’est évidemment la faute de Disney

La semaine dernière, l’annulation de Wonder Man a brutalement été annoncée par les médias avant d’être confirmée par les équipes de la série. En l’absence de communiqué de la part…