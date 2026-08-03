-43 % sur le POCO F8 Pro : avec son Snapdragon 8 Elite, il coûte moins cher qu’un milieu de gamme

Le POCO F8 Pro réunit un processeur haut de gamme, 12 Go de RAM, un bel écran AMOLED et une batterie de 6 210 mAh. Lancé à 653 € en France, il passe à seulement 372,95 €, soit bien moins que de nombreux milieu de gamme.

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Huit mois seulement après sa sortie, le Poco F8 Pro est 280 € moins cher grâce à une offre proposée par AliExpress dans le cadre de ses promos d’été. Le smartphone est actuellement affiché à 417,95 € dans sa version noire avec 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Une fois le produit ajouté au panier, le code PHDFRS45 permet de retrancher 45 € supplémentaires.

Le prix final passe ainsi à 372,95 €, contre 653 € lors de son lancement en France. Cela représente une économie de 280,05 €, soit une remise d’environ 43 %. La livraison est gratuite depuis la France en moins de 5 jours.

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Des performances haut de gamme pour moins de 400 €

Le POCO F8 Pro ne doit pas son appellation « Pro » à une simple pirouette marketing. Il embarque le Snapdragon 8 Elite, une puce gravée en 3 nm qui équipe encore des smartphones nettement plus chers. Elle est accompagnée ici de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’ensemble lui permet de rester performant dans toutes les situations, y compris dans les jeux exigeants.

Son écran AMOLED de 6,59 pouces monte jusqu’à 120 Hz. Poco annonce une luminosité maximale de 3 500 nits dans certaines conditions. Le smartphone dispose aussi de deux haut-parleurs stéréo optimisés avec Bose et profite d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Une batterie de 6 210 mAh et un téléobjectif

L’autonomie du Poco F8 Pro repose sur une batterie généreuse de 6 210 mAh. La charge rapide, d’une puissance de 100 W permet de récupérer 100 % de batterie en un peu moins de 40 minutes, mais le chargeur n’est pas fourni dans la boîte.

Sa partie photo est plus complète que celle de la plupart des concurrents sur ce segment. Elle est composée d’un capteur principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 50 MP et d’un ultra grand-angle de 8 MP. Le Poco F8 Pro évite ainsi de sacrifier complètement la photo au profit de la puissance. À ce prix-là, c’est une offre en or. Et comme d’habitude sur AliExpress, elle ne devrait pas rester disponible longtemps.