Les jeux Nintendo Switch deviennent enfin fluides sur les PC modestes grâce à cette dernière mise à jour

Sur un PC modeste, les jeux Nintendo Switch émulés saccadent depuis toujours, faute de puissance suffisante. L’émulateur suyu vient de trouver la parade, et le gain impressionne même les joueurs les plus exigeants. Cette réussite a pourtant un goût amer.

Switch 2

Depuis des années, l’émulation des jeux Nintendo Switch sur PC avance par à-coups. Beaucoup de projets naissent, gagnent en stabilité, puis disparaissent sous la pression juridique de la firme de Kyoto. En février, une vague de plaintes DMCA a visé les principaux émulateurs hébergés sur GitHub. Quelques survivants se sont repliés sur leurs propres serveurs. Reste un obstacle jamais vraiment levé, la performance brute.

Traduire à la volée le code d’une console vers celui d’un PC coûte très cher en calcul. Chaque instruction passe par une couche intermédiaire, le processeur s’essouffle et les images tombent. Notre test de la Nintendo Switch 2 soulignait la longévité du catalogue de la première machine, toujours convoité par les joueurs sur ordinateur. Face à ce goulot d’étranglement, un développeur a tenté une autre approche. Son idée tient en peu de mots, supprimer cet étage de trop au lieu de l’optimiser. Le pari vient de payer.

suyu convertit le code des jeux Nintendo Switch en programme lisible par le processeur du PC

Selon le dépôt GitHub du projet, la version 0.0.4 de suyu introduit un mode Recompiler. Celui-ci traduit le code ARM des jeux Nintendo Switch en exécutables x86-64 avant le lancement, et non pendant la partie. La conversion dynamique utilisée par Yuzu et Ryujinx disparaît alors complètement. Résultat, le processeur respire. Sur les titres gourmands, les saccades liées à la compilation des shaders reculent aussi. Les configurations de milieu de gamme en profitent le plus, notamment pour monter en résolution ou en images par seconde.

Chacun garde le choix, le mode d’émulation classique reste disponible à côté. Ses auteurs préviennent toutefois que le rendu n’a rien de natif, puisque le système et les interfaces graphiques de la Nintendo Switch passent encore par une traduction. Seuls les PC à processeur x86-64 en bénéficient, les consoles portables Android sous architecture ARM restent sur le carreau. Pire, le dépôt de suyu vient d’être archivé en lecture seule et le développement s’arrête définitivement là. Le code demeure ouvert sous licence GPL-3.0, libre à d’autres équipes de reprendre le flambeau.


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