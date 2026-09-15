Le mode vocal de Gemini gagnerait une option qui le rendrait enfin discret en public

Parler à voix haute reste la seule façon d’échanger avec Gemini Live, et cette contrainte limite sérieusement son usage en public. Google chercherait à corriger le défaut, d’après le code de son application Android. L’assistant deviendrait utilisable dans les moments où ouvrir la bouche n’est pas une option.

Android laisse une place croissante aux assistants vocaux. Google pousse depuis des mois ses utilisateurs à dialoguer plutôt qu’à taper, et quatre nouveautés ont déjà rejoint Gemini Live à la fin du mois d’août. Chaque version rapproche un peu plus l’échange d’un usage purement oral. Peu à peu, la parole grignote le terrain du clavier. Reste un angle mort, celui des endroits où personne ne peut se permettre de parler à son téléphone.

Dans le code de l’application Google pour Android, plusieurs indices trahissent régulièrement les fonctions en préparation. La version 17.58.13.sa.arm64 contient des éléments encore inactifs, reliés au mode conversationnel de l’assistant. Aucune trace de ce chantier n’apparaît pour l’instant à l’écran. Des fouilles précédentes avaient déjà mis au jour d’autres travaux visant à rendre Gemini Live plus rapide d’accès. Cette nouvelle mouture pointe cette fois vers une refonte de la manière dont l’utilisateur formule sa demande.

Gemini Live afficherait un clavier d’un simple balayage vers le haut

Selon Android Authority, un balayage vers le haut ferait apparaître un clavier au sein de Gemini Live. Dès l’ouverture, le micro se couperait et une icône barrée signalerait l’arrêt de l’écoute. Un appui sur cette icône relancerait aussitôt la discussion à la voix. Rien ne serait figé. Après l’envoi d’une question tapée, le champ de saisie se replierait pour laisser toute la place à la réponse de l’assistant, avant de revenir d’un simple geste.

Cette souplesse changerait surtout les usages en mobilité. Dans une rame bondée ou au milieu d’une réunion, le mode conversationnel de Google resterait exploitable sans un mot prononcé. En environnement bruyant, la saisie au clavier éviterait aussi les erreurs de compréhension. Rien ne garantit toutefois l’arrivée de cette fonction, car un code en développement ne débouche pas systématiquement sur une version publique. Gemini Live n’a reçu aucune annonce officielle à ce sujet. Il faudra donc patienter avant de voir la bascule atterrir sur les téléphones Android.