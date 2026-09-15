Avec son énorme batterie de 7 500 mAh, le Honor Magic 8 Lite passe à moins de 250 € (-40%)

Le Honor Magic 8 Lite, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, fait l’objet d’une réduction de près de 40%. Le smartphone passe à 247 € au lieu de 399 €, ce qui représente une économie de plus de 150 €.

Profiter de ce bon plan

Le Honor Magic 8 Lite profite d’une nouvelle baisse de prix pour la French Week d’AliExpress. Plus de 152 € de remise qui se décompose en une première baisse à 277,32 €, puis à 247,32 € avec le code promo PHD30. La réduction est d’un peu moins de 40%. Elle concerne la version européenne avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, expédiée gratuitement depuis la France.

Une batterie de 7500 mAh dans un smartphone assez fin

Le Magic 8 Lite embarque une grosse batterie de 7500 mAh. Honor réussit pourtant à maintenir son épaisseur à 7,76 mm et son poids sous les 190 grammes. L’autonomie constitue donc l’un de ses principaux arguments, notamment pour ceux qui préfèrent éviter de recharger leur smartphone chaque soir.

Son écran AMOLED de 6,78 pouces affiche une définition de 2700 x 1224 pixels. Le taux de rafraîchissement monte à 120 Hz, et la luminosité peut atteindre un pic élevé afin de conserver une bonne lisibilité en extérieur.

C’est le Snapdragon 6 Gen 4 qui se trouve au cœur du smartphone. Cette puce n’a certes pas les performances d’un modèle haut de gamme, mais elle convient largement pour une utilisation courante et permet de jouer dans de bonnes conditions, en restant raisonnable sur les réglages des titres les plus exigeants. Les 8 Go de mémoire permettent aussi de lancer plusieurs applications en même temps sans ralentissements gênants.

Un capteur principal de 108 MP pour la partie photo

À l’arrière, le Honor Magic 8 Lite dispose d’un appareil photo principal de 108 MP avec un capteur de 1/1,67 pouce et une stabilisation optique. Il est accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 5 MP. Le smartphone peut filmer jusqu’en 4K à 30 images par seconde et propose un zoom numérique 3x présenté comme étant sans perte par Honor. Pour les selfies et les appels vidéo, il faut compter sur une caméra frontale de 16 MP.

Le Honor Magic 8 Lite est livré avec MagicOS 9 basé sur Android 15. La marque promet six années de mises à jour du système et de sécurité.