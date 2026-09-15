274 € de remise sur l’Insta360 X5 : la caméra 360° 8K est à moitié prix

L’Insta360 X5 fait l’objet d’une grosse baisse de prix pour la French Week. La caméra capable de filmer à 360° en 8K revient à seulement 315,91 € grâce à une réduction de près de 50%.

Insta360 X5

L’Insta360 X5 a été lancée au prix conseillé de 589,99 €. AliExpress propose actuellement une réduction de plus de 274 € avec deux offres cumulables. D’abord, la caméra 360 est affichée à 360,91 € sur AliExpress à l’occasion de la French Week. Une remise supplémentaire de 45 € s’applique au panier avec le code PHD45, ce qui permet de faire tomber son prix à 315,91 €.

Au total, vous profitez d’une réduction de 46 %, soit quasiment la moitité de son prix initial. L’offre est estampillée Marque+. AliExpress indique ainsi avoir vérifié l’authenticité du produit et les autorisations du vendeur. L’Insta360 X5 est par ailleurs expédiée depuis la France. La livraison est gratuite avec un délai de réception de moins de 3 jours.

L’une des meilleures caméras pour filmer à 360°

L’Insta360 X5 est équipée de deux capteurs de 1/1,28 pouce et filme à 360° en 8K à 30 images par seconde. Vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe autour de la caméra, puis choisir le cadrage qui vous intéresse au moment du montage. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir constamment l’objectif tourné vers le sujet.

Cette manière de filmer est intéressante pour conserver plusieurs angles d’une même scène ou pour suivre une personne sans devoir anticiper chacun de ses mouvements. Elle convient aussi bien aux voyages qu’aux sorties à vélo, à moto ou aux activités sportives.

Si vous filmez avec une perche à selfie, celle-ci peut disparaître automatiquement de l’image. Vous obtenez alors des plans à la troisième personne qui donnent l’impression d’avoir été filmés par un drone. La stabilisation FlowState se charge quant à elle d’atténuer les secousses, et le verrouillage de l’horizon maintient l’image droite, même lorsque la caméra tourne.

L’Insta360 X5 intègre une triple puce dédiée au traitement de l’image. La caméra se montre ainsi plus performante en basse lumière que les précédentes générations. Ses objectifs peuvent également être remplacés en cas de rayure ou de choc, sans qu’il soit nécessaire de changer toute la caméra.

L’Insta360 X5 est étanche jusqu’à 15 mètres sans caisson. Sa batterie de 2 400 mAh lui permet d’atteindre jusqu’à 185 minutes d’autonomie avec le mode Endurance. Elle profite enfin d’une recharge rapide capable de récupérer 80 % de la batterie en une vingtaine de minutes.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Flou d’arrière-plan en 4K, filtres façon film… Vivo prépare un smartphone pensé pour les créateurs

Vivo a commencé à dévoiler son prochain smartphone milieu de gamme en Inde. Le V80 se montre déjà dans un coloris orange, avec un module photo signé Zeiss. Selon plusieurs…

Offres d’automne : stockez votre énergie solaire avec Zendure SolarFlow avant l’arrivée du froid

Entre un tarif de rachat du surplus solaire qui s’effondre et une facture d’électricité qui grimpe, le stockage devient la solution la plus rentable pour les foyers équipés. Zendure en…

Microsoft annonce un événement le 7 octobre 2026, mais pour présenter quoi ?

Microsoft vous demande de bloquer la date du 7 octobre 2026. La firme tiendra une conférence où l’on attend plusieurs annonces. Lesquelles ? On fait le point sur les plus…

Le DJI Neo 2 passe à 177 € : drone seul, Fly More Combo, c’est vous qui choisissez

Le DJI Neo 2 est en promotion avec plusieurs options au choix. Le drone est disponible à partir de 177 € au lieu de 239 €, avec la possibilité d’opter…

Steam Frame : on connaît le prix du casque VR de Valve et ça pique fort

Valve a finalement révélé le prix de son Steam Frame, en profitant de l’ouverture de ses précommandes. On craignait que le casque subirait le même traitement que la Steam Machine…

Samsung s’apprêterait à lancer des écouteurs très différents des Galaxy Buds que vous connaissez

Samsung décline ses écouteurs sans fil sous de nombreuses formes depuis plusieurs années. Les Galaxy Buds On, attendus depuis des mois, viennent de passer une étape clé avant leur commercialisation….

Samsung : l’application Galerie va avoir droit à un changement de taille qui va transformer la gestion de vos photos

Que ceux qui regrettent la fin de la synchronisation de la Galerie de Samsung avec OneDrive se rassurent : le constructeur a trouvé un remplaçant. Et pas n’importe lequel, puisque…

Pulse et Pulse Edge : Sony dévoile deux nouveaux casques audio pour la PlayStation 5

Sony révèle deux nouveaux accessoires pour ses consoles PlayStation 5. Que proposent les casques sans fil Pulse et Pulse Edge ? Quelles sont les différences entre les deux modèles ?…

Ninja Foodi Flex de 10,4 L : avec cette belle chute de prix, le airfryer XXL avec séparateur amovible devient enfin accessible

Normalement en vente à 269,99 €, le airfryer 7-en-1 Ninja Foodi Flex est actuellement à prix cassé. Il est affiché à 179,99 €, et avec le code PASN10, il chute…

Le Samsung Galaxy S27 pourrait ne pas avoir la même RAM selon le modèle, la faute à une facture trop salée

La flambée du prix de la mémoire vive pèse sur tous les fabricants de smartphones. Samsung testerait actuellement une nouvelle RAM pour ses Galaxy S27, sans parvenir à trouver un…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.