274 € de remise sur l’Insta360 X5 : la caméra 360° 8K est à moitié prix

L’Insta360 X5 fait l’objet d’une grosse baisse de prix pour la French Week. La caméra capable de filmer à 360° en 8K revient à seulement 315,91 € grâce à une réduction de près de 50%.

Profiter de ce bon plan

L’Insta360 X5 a été lancée au prix conseillé de 589,99 €. AliExpress propose actuellement une réduction de plus de 274 € avec deux offres cumulables. D’abord, la caméra 360 est affichée à 360,91 € sur AliExpress à l’occasion de la French Week. Une remise supplémentaire de 45 € s’applique au panier avec le code PHD45, ce qui permet de faire tomber son prix à 315,91 €.

Au total, vous profitez d’une réduction de 46 %, soit quasiment la moitité de son prix initial. L’offre est estampillée Marque+. AliExpress indique ainsi avoir vérifié l’authenticité du produit et les autorisations du vendeur. L’Insta360 X5 est par ailleurs expédiée depuis la France. La livraison est gratuite avec un délai de réception de moins de 3 jours.

L’une des meilleures caméras pour filmer à 360°

L’Insta360 X5 est équipée de deux capteurs de 1/1,28 pouce et filme à 360° en 8K à 30 images par seconde. Vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe autour de la caméra, puis choisir le cadrage qui vous intéresse au moment du montage. Il n’est donc pas nécessaire de maintenir constamment l’objectif tourné vers le sujet.

Cette manière de filmer est intéressante pour conserver plusieurs angles d’une même scène ou pour suivre une personne sans devoir anticiper chacun de ses mouvements. Elle convient aussi bien aux voyages qu’aux sorties à vélo, à moto ou aux activités sportives.

Si vous filmez avec une perche à selfie, celle-ci peut disparaître automatiquement de l’image. Vous obtenez alors des plans à la troisième personne qui donnent l’impression d’avoir été filmés par un drone. La stabilisation FlowState se charge quant à elle d’atténuer les secousses, et le verrouillage de l’horizon maintient l’image droite, même lorsque la caméra tourne.

L’Insta360 X5 intègre une triple puce dédiée au traitement de l’image. La caméra se montre ainsi plus performante en basse lumière que les précédentes générations. Ses objectifs peuvent également être remplacés en cas de rayure ou de choc, sans qu’il soit nécessaire de changer toute la caméra.

L’Insta360 X5 est étanche jusqu’à 15 mètres sans caisson. Sa batterie de 2 400 mAh lui permet d’atteindre jusqu’à 185 minutes d’autonomie avec le mode Endurance. Elle profite enfin d’une recharge rapide capable de récupérer 80 % de la batterie en une vingtaine de minutes.