Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles : la meilleure expérience Android, tout simplement

Google lance ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, des smartphones premium au design singulier, à l’affichage fluide, aux performances rapides, à l’autonomie conséquente et à l’appareil photo sensationnel.

Android tient ses nouveaux champions. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro viennent d’être lancés par Google, qui nous propose une fois de plus des produits qui tirent au mieux parti de son système d’exploitation.

Un design moderne et élégant

Les deux modèles mettent la barre encore plus haut en termes de design. Leurs angles arrondis ainsi que le bloc photo original intégré sur le panneau dorsal leur donnent un style unique, qu’on ne retrouve chez aucune autre marque de smartphone. Le Pixel 8 jouit d’une finition satinée du plus bel effet, alors que le Pixel 8 Pro mise sur un cadre en aluminium poli et un dos en verre mat doux au toucher.

L’authentification biométrique est assurée par un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et la reconnaissance faciale. Leur résistance à l'eau et à la poussière est certifiée IP68, alors qu’ils sont protégés à l’avant et à l’arrière par un verre Corning Gorilla Glass Victus pour le Pixel 8 et Corning Gorilla Glass Victus 2 sur le Pixel 8 Pro.

Compact, facile à manipuler et à ranger dans une proche ou un sac, le Pixel 8 embarque un écran OLED de 6,2 pouces avec affichage Full HD + (1 080 x 2 400 pixels) et une fréquence de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz pour une meilleure fluidité des animations et actions à l’écran.

Le Pixel 8 Pro profite quant à lui de la technologie OLED LTPO, qui lui permet de faire varier automatiquement sa fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz selon les besoins exigés par le contenu affiché, afin d’économiser la batterie. La définition est également supérieure à celle du Pixel 8, atteignant 1 344 x 2 992 pixels.

Les écrans des deux appareils sont compatibles HDR et disposent d’une profondeur des couleurs de 24 bits (16 millions de couleurs). Ils ont aussi une forte luminosité, jusqu’à 2 000 nits sur le Pixel 8 et jusqu’à 2 400 nits pour le Pixel 8 Pro, de quoi utiliser son mobile normalement même en plein soleil.

Performances et sécurité

L’une des particularités des smartphones de la série Pixel 8 est qu’ils sont propulsés par une puce personnalisée, le Google Tensor G3. Son CPU nona-core comprend quatre cœurs à haute efficacité énergétique pour effectuer des tâches légères sans tirer sur l’autonomie, quatre cœurs de performances pour les processus plus gourmands, et un dernier cœur Cortex-X3 ultra puissant cadencé à 3,0 GHz pour les besoins les plus conséquents. Un nouveau GPU à 10 cœurs avec ray tracing et des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle et de traitement de l’image viennent embellir le tableau.

Le coprocesseur de sécurité Titan M2 intègre plusieurs couches de sécurité visant à protéger vos informations personnelles. En optant pour un Pixel 8, vous accédez au VPN Google One sans frais supplémentaires pour sécuriser votre navigation. De plus, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro incluent sept ans de mises à jour de sécurité (et de fonctionnalités) pour que vous gardiez votre smartphone longtemps sans craindre pour vos données et votre terminal.

La mémoire n’est pas en reste, avec 8 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 pour le Pixel 8 et 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de mémoire interne pour le modèle Pro. En termes de connectivité sans fil, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont tout simplement les smartphones les mieux lotis du marché, avec une compatibilité avec le tout nouveau standard WiFi 7 et le support du Bluetooth 5.3 avec double antenne.

L’autonomie des Pixel 8 et Pixel 8 Pro est confiée à une batterie d’une capacité de respectivement 4 575 mAh et 5 050 mAh, offrant plus de 24 heures d'autonomie en usage standard, et jusqu’à 72 heures d’autonomie en activant le mode ultra économiseur de batterie. La puissance de la recharge atteint 27 W sur le Pixel 8 et 30 W sur le Pixel 8 Pro, de quoi recharger la moitié de la batterie en environ 30 minutes avec le chargeur Google 30 W USB-C vendu séparément. Les deux smartphones supportent aussi la charge sans fil.

Encore plus dingues en photo

Les Pixel ont bâti une partie de leur réputation sur leurs performances spectaculaires en photo. Les nouveaux modèles vont encore plus loin sur cet aspect grâce à des améliorations apportées à la fois au niveau matériel et logiciel. Les deux smartphones sont équipés d’un capteur photo principal de 50 MP et d’une taille de 1/1,31 pouce, avec technologie Octa PD pour une mise au point plus rapide et plus précise. La caméra profite d’une ouverture de ƒ/1,68, de gros pixels de 1,2 µm pour capturer une grande quantité de lumière, et d’un zoom équivalent optique x2.

Le capteur ultra grand-angle permet d’élargir le champ de vision à plus de 125°. Sa définition est de 12 MP sur le Pixel 8 et de 48 MP sur le Pixel 8 Pro, avec technique de fusion de pixels sur ce dernier afin de créer des pixels de plus grande taille. Exclusivité du modèle Pro, le téléobjectif de 48 MP délivre un zoom optique x5, un zoom équivalent optique x10 et un zoom numérique haute résolution jusqu'à x30. Un mécanisme de stabilisation d'image optique et électronique est intégré au capteur principal des deux smartphones et au téléobjectif du Pixel 8 Pro.

Pour les selfies, nous avons une caméra frontale de 10,5 MP avec Dual PD, ouverture de ƒ/2,2 et largeur de pixel de 1,22 μm. Les deux appareils proposent de filmer des vidéos en qualité 4K HDR jusqu’à 60 images par seconde, aussi bien avec le capteur dorsal qu’avec le capteur frontal.

En plus de ce hardware de haute facture, la série Pixel 8 peut compter sur un traitement de l’image extrêmement puissant pour produire des clichés de très grande qualité. Les utilisateurs sont aussi pourvus d’outils pour encore améliorer l’expérience, comme l’éditeur magique, la gomme magique, l’anti-flou, la fonction de meilleure prise, Real Tone, la mise au point macro et plus encore.

Des Pixel Buds Pro ou une Pixel Watch 2 en cadeau

Les différentes configurations des Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles chez Boulanger aux prix suivants :

Pixel 8 128 Go : 799 euros

Pixel 8 256 Go : 859 euros

Pixel 8 Pro 128 Go : 1 099 euros

Pixel 8 Pro 256 Go : 1 159 euros

Pixel 8 Pro 512 Go : 1 299 euros

En bonus, pour toute précommande d'un Pixel 8, vous obtenez des écouteurs Pixel Buds Pro en cadeau.

Et si vous optez pour un Pixel 8 Pro, quelle que soit la version, c’est une montre connectée Pixel Watch 2 qui vous sera offerte.

