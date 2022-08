Galaxy Z Flip4 : le smartphone 5G pliable Samsung est à prix réduit

Le Galaxy Z Flip4 fait déjà l'objet d'une offre promotionnelle intéressante sur le site Boulanger. Le dernier smartphone 5G pliable de Samsung bénéficie en effet d'une réduction totale de 300 euros sur son prix d'origine. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Après le pack Samsung Galaxy Watch5 + Buds Live à moins de 180 euros, c'est au tour d'un autre produit de la marque coréenne d'être victime d'une bonne affaire à saisir sur le site Boulanger. Dans le cadre d'une offre de précommande, le smartphone 5G pliable Galaxy Z Flip4 est vendu dans sa version 128 Go par le site e-commerce français au prix de 959 euros au lieu de 1109 euros. Pour bénéficier de la réduction de 150 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le code SAMSUNG2022 au cours de l'étape de la commande. Pour information, les frais de port sont gratuits pour une livraison à domicile, en drive Boulanger ou en magasin Boulanger.

En plus de la remise de la part de Boulanger, les futurs acquéreurs du Galaxy Z Flip4 peuvent obtenir un bonus de reprise de 150 euros à condition de renvoyer un téléphone, une tablette ou une montre connectée par voie postale. Pour cela, il suffit de se rendre sur ce lien, d'entrer la marque ou le modèle du produit, de répondre à quelques questions en rapport avec l'état du produit et de sélectionner l'item ‘Bonus 150€ Précomande Galaxy Z Flip4' correspondant à la question “Pouvez-vous bénéficier d'un bonus ?“. À l'issue de cette étape, la plateforme en question affichera la valeur estimée de l'ancien appareil et le bonus de reprise de 150 euros. Et grâce à ce bonus, le smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 est au prix de revient maximal de 809 euros.

Dévoilé au même titre que le Galaxy Z Fold4 lors de la conférence Samsung Unpacked 2022, le Galaxy Z Flip4 dispose d'un écran principal Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et d'un écran secondaire de 1,9 pouce. On retrouve également le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie de 3700 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 12 avec une surcouche One UI. Côté APN, un double capteur principal de 12 + 12 MP et un capteur frontal de 10 MP sont de la partie. Quant à la connectique, le smartphone est doté de la norme Wi-Fi 6 (ax), du Bluetooth 5.1, du NFC, d'un port USB Type-C et du GPS.