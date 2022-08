Samsung Unpacked : comme suivre la conférence de lancement des Galaxy Z Fold 4 et Flip 4 en direct ?

Samsung s’apprête de nouveau à asseoir sa domination sur le marché des smartphones pliables avec de nouveaux modèles qui seront présentés cet après-midi lors d’une conférence de lancement. Voici comment vous pouvez suivre la conférence en direct.

Après des mois de spéculations et de fuites autour des Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, Samsung s’apprête enfin à lever le voile sur les deux appareils lors d’une nouvelle conférence Unpacked qui se tiendra aujourd’hui.

Compte tenu des nombreuses fuites qui ont dévoilé tous les produits qui seront présentés, l’événement ne réserve presque plus aucune surprise, mais ce sera l’occasion pour Samsung de communiquer des informations officielles à leur sujet. Vous ne voulez rien manquer de cette présentation ? Suivez le guide.

Comment suivre la conférence de lancement de Samsung ?

Quand a eu lieu la conférence : ce mercredi 10 août

: ce mercredi 10 août À quelle heure le live va-t-il commencer : à 15 h (heure française)

: à 15 h (heure française) Comment voir la conférence : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus Combien de temps dure le live : environ deux heures

Le live sera disponible sur la chaîne YouTube ainsi que sur le site du constructeur, sur la vidéo que vous trouverez dans cet article.

QUE FAUT-IL ATTENDRE DE CETTE PRÉSENTATION ?

L’attraction phare de ce nouvel événement de Samsung sera sans aucun doute la nouvelle génération de smartphones pliables, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Ces derniers ont déjà fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois, qui ont non seulement dévoilé leur design au travers d’images officielles, mais également leurs prix et leurs caractéristiques techniques.

Ils seront accompagnés des nouvelles montres connectées du géant coréen, les Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Cette année, ce sont bien trois versions qui seront disponibles. On retrouvera deux Galaxy Watch 5 en 40 mm et 44 mm, et une Galaxy Watch 5 Pro en 45 mm, qui remplace la Galaxy Watch 4 Classic de l’année dernière.

Enfin, Samsung lèvera le voile sur une nouvelle paire d’écouteurs True Wireless haut de gamme, les Galaxy Buds 2 Pro. Comme nous l’avons vu dans les rapports précédents, ceux-ci semblent assez similaires aux Buds Pro originaux, bien qu’ils arborent désormais une finition presque mate. Côté caractéristiques techniques, on s’attend à une autonomie identique, une réduction de bruit plus performante et la prise en charge de la nouvelle norme Bluetooth 5.3.