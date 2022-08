Redmi Note 11 : baisse de prix sur la version 64 Go du smartphone Xiaomi

Le Redmi Note 11 fait l'objet d'une baisse de prix chez Amazon. En ce moment, la version 64 Go du smartphone de Xiaomi passe de 199 euros à 165,83 euros grâce à une réduction de plus de 15%. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Si vous avez raté le précédent bon plan sur le Realme 8 (64 Go), vous pouvez vous rattraper avec cette offre promotionnelle en provenance d'Amazon.

Le célèbre géant du commerce en ligne propose en effet le Xiaomi Redmi Note 11 à prix réduit. Au cours d'une offre à durée indéterminée, la version 64 Go du smartphone de la marque chinoise est vendue à 165,83 euros au lieu de 199 euros ; soit une remise immédiate de 35 euros de la part d'Amazon. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle Twilight Blue, la livraison du produit à domicile est gratuite et il est possible de payer l'appareil en quatre fois sans frais.

Présenté avec le Note 11S, le Note 11 Pro et le Note 11 Pro 5G, le Note 11 de la gamme Redmi est un smartphone qui dispose d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels (409 pixels par pouce), d'un processeur Snapdragon 680, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non incluse), d'une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide 33W et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche MIUI. Du côté de l'APN, on retrouve un quadruple capteur de 50 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP. Pour plus d'informations, découvrez notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 11.