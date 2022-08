Galaxy Watch5 : la montre connectée Samsung avec des écouteurs Buds Live est à 179 €

À peine dévoilée et déjà en promotion ! La Galaxy Watch5, dernière montre connectée de Samsung, est vendue avec des écouteurs Buds Live au prix de revient de 179 euros au lieu de 299 euros. Dans la suite de l'article, nous vous expliquons comment bénéficier de la jolie réduction de 120 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

À l'occasion de l'édition 2022 de la conférence Samsung Unpacked, la firme coréenne a dévoilé ses nouveaux Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, mais aussi les montres connectées Galaxy Watch5 et Watch5 Pro.

Sur le site Boulanger, il est possible de se procurer le modèle 40 mm de la Galaxy Watch5 au prix de 229 euros au lieu de 299 euros. Pour obtenir la réduction de 70 euros, il suffit de saisir le coupon SAMSUNG2022 au cours de l'étape du panier. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile, en drive Boulanger ou en magasin Boulanger.

En plus de la réduction effectuée par Boulanger, les futurs acheteurs de la montre connectée peuvent bénéficier d'un bonus de reprise de 50 euros à condition de renvoyer n'importe quel appareil (téléphone, tablette ou montre connectée) par voie postale. Pour ce faire, il est nécessaire de se rendre à cette adresse, d'entrer la marque ou le modèle du produit, de répondre à quelques questions en lien avec l'état du produit et de sélectionner l'item “Bonus 50€ Précommande Galaxy Watch5 / Watch5 Pro” correspondant à la question “Pouvez-vous bénéficier d'un bonus ?“. Au terme de cette étape, le site en question affichera la valeur estimée de l'ancien appareil et le bonus de reprise de 50 euros. Et grâce à ce bonus, la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 est au prix de revient maximal de 179 euros.

Mais ce n'est pas tout ! Pour l'achat de la dernière montre connectée de Samsung avant le 25 août 2022, une paire d'écouteurs Buds Live Onyx d'une valeur de 149 euros est offerte en remplissant un formulaire et en envoyant des documents justificatifs prouvant l'achat de la Galaxy Watch5 (voir conditions).

Pour en revenir à la Galaxy Watch5, la montre connectée de la marque Samsung associée au bon plan Boulanger et proposée dans son coloris noir embarque un écran AMOLED de 1,19 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels, un processeur Exynos W920, une batterie de 294 mAh, le Bluetooth 5.0, le Wifi, le GPS, le NFC, une mémoire interne de 16 Go, la norme d'étanchéité 5 ATM et le système d'exploitation WearOS by Google. Au niveau des diverses fonctionnalités, on retrouve l'accéléromètre, l'affichage des notifications, l'altimètre, la boussole, le baromètre, les calories dépensées, le capteur de foulée, le cardio fréquencemètre, le chronomètre, la distance parcourue, un haut-parleur, l'indication IMC, le lecteur audio intégré, le réveil/alarme, le Vo2max, le suivi du sommeil ou encore le Spo2.