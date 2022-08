Samsung Galaxy Z Fold 4 : date de sortie, prix, fiche technique, toutes les infos

Le roi des smartphones pliables s'apprête à passer sa couronne. Samsung va bientôt dévoiler le Galaxy Fold 4, grand successeur du Fold 3. Voici tout ce que vous devez savoir sur sa fiche technique, sa date de sortie et son prix.

Les écrans pliables ont créé une catégorie de produit à part de nos jours : les smartphones qui peuvent se déplier pour devenir une tablette. Mais rendons à César ce qui appartient à César : le premier à y avoir vraiment cru, et qui a soutenu cette nouvelle révolution depuis sa conception, est Samsung. Avec le Galaxy Z Fold, il a osé pousser sur le marché ce nouveau format d'un genre particulier, et ne l'a jamais abandonné malgré un départ difficile. Le Galaxy Z Fold 4, qui ne devrait pas tarder à être officialisé, en sera le dernier représentant.

La coutume veut que Samsung organise sa plus grande conférence dédiée aux appareils mobiles au début du mois d'août. Cette année 2022 ne sera pas différente, puisque le Samsung Unpacked aura bien lieu le 10 août prochain, et sera visible en direct des réseaux sociaux de la marque. Si les nouveaux Galaxy S seront bien sûr du lot, le Galaxy Z Fold 4 fait d'ores et déjà partie des appareils les plus attendus.

Samsung event / launch dump (thread, 1/2) S22 launching in Lavender on Aug 26 Fold 4

Phantom Black, Green, Beige

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 Flip 4

Graphite, Bora Purple, Pink Gold, Blue

Announcement / pre-orders Aug 10

Launch Aug 26 — Jon Prosser (@jon_prosser) June 8, 2022

Selon Jon Prosser, un leaker reconnu du milieu, le Galaxy Z Fold 4 sera directement disponible en précommande à la fin de la présentation. Il sortira officiellement le 26 août 2022, au même titre que les Galaxy S22 et le Galaxy Z Flip 3. Nous ne savons pas encore ce qu'il adviendra du programme d'échange de Samsung ou des bonus de précommandes.

Combien coûtera le Galaxy Z Fold 4 ?

C'est indéniable : les Galaxy Z Fold sont aujourd'hui les produits les plus premium de Samsung. Aussi, leur prix suit naturellement la même progression, et la technologie n'est pas encore assez commune pour que ces tarifs baissent drastiquement dans les mois à venir. Selon OnLeaks, là encore un fuiteur très réputé, le Samsung Galaxy Z Fold 4 sera vendu 1799 euros en version 256 Go et 1919 euros en version 512 Go.

Pour remettre cette information en contexte, le Galaxy Z Fold 3 était sorti auparavant au prix de 1799 euros. Son successeur n'occasionne donc pas de hausse de prix, ce qui est presque étonnant. Dans le contexte de pénurie actuel, l'inflation et la montée en valeur du dollar par rapport à l'euro, on aurait pu s'attendre à ce que les prix augmentent. Il n'en serait finalement rien !

Quel design aura le Galaxy Z Fold 4 ?

Si le Galaxy Z Flip 4 ne va pas révolutionner son design, on ne peut pas en dire autant du Galaxy Z Fold 4. Ce produit a toujours eu un trait particulier qui le rend difficilement utilisable pour certaines personnes : une fois fermé, le côté “smartphone” est très étroit et allongé. Or, pour certaines mains, taper au clavier sur un format si étriqué peut être un énorme problème.

Fold4 is worth upgrading, it is a further optimized version of Fold3 pic.twitter.com/M4R5zJjc2V — Ice universe (@UniverseIce) July 29, 2022

Le Galaxy Z Fold 4 aurait enfin écouté les complaintes de ces utilisateurs. Le smartphone pliable serait légèrement moins haut et légèrement plus élargi, de manière à avoir une expérience en téléphone classique plus confortable. Il n'irait pas jusqu'à singer un smartphone classique, comme ses concurrents peuvent le faire aujourd'hui, mais améliorerait sa préhension malgré tout. L'écran externe aurait ainsi un ratio de 23:9, contre 24,5:9 sur le Fold 3, et l'écran interne serait à 6:5 contre 5:4.

Le nouveau smartphone pliable devrait également profiter d'une nouvelle charnière qui permettra à la pliure d'être beaucoup moins visible par rapport aux modèles précédents. Cependant, l'espacement entre les deux parties du téléphone une fois celui-ci replié devrait toujours être aussi marqué, malgré le fait que ses concurrents ont réussi à effacer totalement cet aspect.

Les deux verres à l'avant et à l'arrière du Galaxy Z Fold 4 devraient être plus résistants grâce à l'utilisation d'un nouveau revêtement Gorilla Glass Victus+. A l'intérieur, on devrait compter sur un nouveau type de verre ultra-fin “Super UTG”. La compatibilité avec le S Pen serait toujours d'actualité.

Fiche technique du Galaxy Z Fold 4

Tous les appareils pliants de la marque passeraient au Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la nouvelle génération premium du numéro 1 des fournisseurs Android. Une excellente nouvelle lorsque l'on connaît les problèmes de chauffe que peut rencontrer le Snapdragon 8 Gen 1 classique. L'inclusion de cette nouvelle puce devrait offrir toujours plus de puissance à l'appareil.

⭕️Exclusive info

Galaxy Z Fold4 performance improved with @Snapdragon 8+ Gen1 processor

CPU 15%

GPU 59%

NPU 68%

Battery can be charged in half an hour to 50% at a charging speed of 25w with 4400mAh

Screen refresh rate 120Hz with 1000nits

layer of protection Victus+ on Front&back pic.twitter.com/MItVuvA9Bp — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) August 3, 2022

Côté batterie, pas d'amélioration hélas : une capacité de 4400 mAh devrait toujours être utilisée ici, avec une recharge rapide à 25W qui permettrait de recharger le smartphone à 50% en une demi-heure. L'allergie à la recharge ultra rapide de Samsung continue donc d'exister ici, même si cela devrait assurer à ses smartphones une meilleure longévité.

Appareil photo du Galaxy Z Fold 4

Là encore, il s'agit d'un point sur lequel le Galaxy Z Fold 4 devrait connaître de grandes améliorations. Pour rappel, l'appareil photo du Fold 3 a quelque peu déçu puisque bien qu'il soit de bonne qualité, il n'a pas profité du bloc photo de la gamme S de son temps.

Sur le Galaxy Z Fold 4, la rumeur veut que l'on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, contre 12 mégapixels sur le modèle précédent. Il profiterait également d'un zoom optique x3, contre x2 sur la génération précédente, ainsi que d'un ultra grand angle de 12 mégapixels également. Ainsi, nous ne serions toujours pas au niveau du Galaxy S22 Ultra et son capteur de 108 mégapixels, mais la qualité serait largement supérieure.

100% accurate

Galaxy Z Fold4

7.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz

6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

Snapdragon 8+ Gen 1

12GB RAM

256/512GB storage

Rear Cam:

50MP + 12MP (UW) + 10MP (3x)

Inner Cam: 4MP 2.0μm (UDC)

Outer Cam: 10MP

Android 12, OneUI 4.1.1

4400mAh battery, 25W — Ice universe (@UniverseIce) May 30, 2022

Surtout, la caméra sous l'écran intérieur pourrait connaître une amélioration massive. Selon certaines rumeurs, un nouveau capteur de 16 mégapixels aurait été intégré, contre 4 mégapixels sur le Galaxy Z Fold 3 actuellement, qui ne rencontrerait plus les mêmes problèmes de flou et de bruit. Cependant, Ice Universe indique que le capteur de 4 mégapixels serait de retour cette année, ce qui serait une petite déception.

Changement de nom pour le Galaxy Z Fold 4 ?

Puisque tout le monde dit déjà “Fold 4” et non “Z Fold 4”, pourquoi ne pas abandonner ce Z ? Pendant de nombreux mois, la rumeur a couru sur le fait que Samsung aurait abandonné le “Z” pour simplement garder les sobriquets Fold et Flip. Il semblerait que la décision ait été encore plus entérinée à cause du contexte actuel : le gouvernement russe utilisant le Z comme marque distinctive pour son invasion de l'Ukraine, le constructeur coréen aurait purement et simplement supprimé la lettre de sa gamme. Elle ne nous manquera pas.