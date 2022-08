Redmi Note 11 : 3 modèles du smartphone Xiaomi à prix réduits chez AliExpress

Pour la rentrée 2022, offrez-vous un smartphone Xiaomi en promotion. Au cours d’une offre à durée limitée, les trois modèles du Redmi Note 11 sont à prix réduits sur le site AliExpress. Retrouvez les détails des offres dans la suite de l’article.

Du lundi 22 août à 9 heures au dimanche 27 août 2022 à 8h59, AliExpress fête la rentrée 2022 avec son opération intitulée Back to School.

Mais quelques jours avant l’événement, le site marchand invite ses clients actuels ou ses nouveaux clients à activer leurs comptes Bonus pour bénéficier d’un cashback de 10% (dans la limite de 10 euros maximum) qui pourra être utilisé après l’opération Back to School et ce, avant le 1er octobre 2022 à 8h59.

Pour cela, il faudra effectuer un achat sur AliExpress pendant l’événement Back to School.

AliExpress baisse les prix du Xiaomi Redmi Note 11

Et parmi les offres promotionnelles, on retrouve notamment le Xiaomi Redmi Note 11.

Sorti au début de l’année 2022, le Redmi Note 11 se décline essentiellement en trois modèles : le Note 11, le Note 11 Pro et le Note 11 Pro+.

Le Xiaomi Redmi Note 11, le plus abordable, est au prix de 145 euros au lieu de 165 euros avec le coupon SDPFR39.

Compatible 4G, le smartphone embarque un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, un processeur Snapdragon 680, une mémoire vive de 4 Go ou de 6 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go ou de 128 Go extensible jusqu'à 1 To (grâce à une carte microSD non incluse), une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W et le système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche MIUI. Concernant l'APN, on retrouve un quadruple capteur de 50 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP.

Pour 47 euros supplémentaires avec le code SPFR41, il y a le Xiaomi Redmi Note 11 Pro qui est à 192 euros au lieu de 219 euros.

Proposé dans sa version 4G, le Redmi Note 11 Pro est un smartphone qui dispose d’un écran AMOLED DotDisplay de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le téléphone possède aussi un processeur MediaTek Helio G96, une mémoire vive de 6 Go ou de 8 Go de RAM, une batterie de 5000 mAh avec la supercharge de 67W, un espace de stockage interne de 64 Go ou de 128 Go (extensible jusqu’à 1 To).

Du côté de l’appareil photo numérique, un quadruple capteur de 108 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP sont de la partie.

Enfin, le Redmi Note 11 Pro+ de Xiaomi bénéficie de 37 euros de réduction pour passer 309 euros à 272 euros avec le coupon SDPFR37.

Compatible avec la 5G, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz.

Le téléphone est également équipé d'une mémoire vive de 6 Go ou de 8 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 920, d’un espace de stockage de 128 Go ou de 256 Go et d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide de 120 W. L'ensemble fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android associé à une interface utilisateur MIUI. Pour la partie photo/vidéo, les futurs propriétaires du smartphone 5G pourront découvrir un triple capteur principal de 108 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.

Pour information, les tarifs réduits des trois smartphones présentés ci-dessus sont applicables du 22 août à 9 heures au 27 août 2022 à 8h59 durant l’opération Back to School du site AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.