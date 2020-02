Équipez-vous d’une Smart TV 4K Sony 65″ (164cm) pour moins de 500 euros !

La TV 4K Sony KD65XF7096BAEP est affichĂ©e Ă 699.99 € sur Cdiscount. Un code promo donnant droit Ă 30 % de rĂ©duction immĂ©diate fait passer son prix sous la barre des 500 euros, Ă 489.99 euros plus exactement. Un bon plan Ă ne pas rater pour les personnes voulant s’Ă©quiper d’une TV connectĂ©e performante avec une grande diagonale.Â

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour profiter de ce nouveau bon plan Cdiscount qui permet d’avoir la Smart TV 4K Sony KD65XF7096BAEP Ă 489.99 €, vous devez une fois celle-ci ajoutĂ©e Ă votre panier, renseigner le code promo AFFAIRE30 dans le champs prĂ©vu Ă cet effet, après avoir sĂ©lectionnĂ© le mode de livraison. Ă€ propos de cette dernière, il faut compter 9,99 euros de frais de port pour un retrait en point relais, ce qui reste raisonnable.

Concernant la fiche technique de ce tĂ©lĂ©viseur, on est sur une dalle Full LED d’une diagonale de 65 pouces (soit 164 cm) avec une dĂ©finition 4K (3840 x 2160 pixels). De nombreuses technologies d’amĂ©lioration de l’image sont Ă©galement de la partie et il est capable de traiter les nombreux formats dont le HDR, notamment HDR10 et Hybrid Log-Gamma. La technologie 4K X-Reality PRO de Sony qui s’apparente Ă l’upscaling 4K permet de convertir les images d’un signal SD, HD ou Full HD pour obtenir une qualitĂ© au plus près de celle de la 4K.

CotĂ© connectique, on retrouve 3 entrĂ©es HDMI, 3 ports USB, un slot Common Interface Plus (Ci+), une entrĂ©e audio/vidĂ©o composite, une sortie audio numĂ©rique (optique) et une sortie de ligne audio, casque, caisson de basses. La partie audio se compose de deux haut-parleurs de 10 W chacun soit une puissance audio totale de 20 W. Ce tĂ©lĂ©viseur Sony supporte Ă©galement de nombreux formats de dĂ©codages audio tels que le DTS Digital Surround, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse. ConnectĂ©, vous pouvez accĂ©der Ă internet et d’autres applications comme YouTube ou Netflix grâce Ă ses interfaces rĂ©seau filaire (RJ45) et Wi-Fi intĂ©grĂ©es.

A voir aussi :Â