Grosse chute de prix sur l’excellente TV OLED LG Evo C3 pour le Black Friday

Avec ses couleurs riches et ses images lumineuses, la LG Evo C3 est l’une des meilleures TV OLED du marché. Durant le Black Friday, elle voit son prix baisser de plus de 30%, soit une économie de 700 € pour le modèle 65 pouces et 500 € pour celui de 55 pouces. De quoi se faire plaisir avant les fêtes de fin d’année…

Cliquez ici pour profiter de la TV OLED LG Evo C3 de 55 pouces à prix réduit

Cliquez ici pour profiter de la TV OLED LG Evo C3 de 65 pouces à prix réduit

Les promotions du Black Friday ont débuté en avance avec la Black Friday Week sur le site internet des différents revendeurs. Si vous cherchez une nouvelle TV, c’est le bon moment pour vous lancer sans vous ruiner. Boulanger propose actuellement les TV OLED LG Evo C3 de 55 et 65 pouces à 1090€ au lieu de 1 590€ et 1490€ au lieu de 2 190€.

La TV LG OLED55C3 2023 dispose d'une excellente dalle OLED 4K (3840 x 2160 pixels) de 55 pouces (soit 139 cm de diagonale). Grâce à la technologie Brightness Booster, la luminosité est éclatante. Les images sont claires, riches en couleurs et en détails. Particulièrement adaptée au gaming, elle est dotée du puissant processeur Alpha 9 Gen 6 et de connectiques complètes. Ainsi, on retrouve entre autres 4 ports HDMI 2.1, 3 ports USB et une sortie audio numérique optique. De cette manière, vous pouvez apprécier pleinement les capacités de vos consoles nouvelle génération en profitant de vos jeux PS5 ou Xbox Series X sur grand écran. Il s’agit bien sûr d’une Smart TV dotée du Bluetooth et du WiFi que vous pouvez contrôler avec votre voix grâce à LG ThinQ, Amazon Alexa, Google Home et Apple Home.

Tout comme le modèle de 55 pouces, la TV LG OLED65C3 2023 est en promotion durant le Black Friday. Cette TV de 65 pouces (soit 164 cm de diagonale) est dotée des mêmes caractéristiques, à savoir un écran OLED 4K de 3840 x 2160 pixels avec Brightness Booster et le processeur Alpha 9 Gen 6. On retrouve également les mêmes connectiques.

Durant le Back Friday, outre la promotion en cours sur Boulanger, vous pouvez obtenir le jeu Call of Duty : Modern Warfare III qui est offert pour l’achat d’une TV OLED LG 2023 (OLED C3 ou OLED Flex). Cette offre est valable du 16 octobre au 22 décembre pour les 1000 premiers participants. Le jeu sera envoyé par e-mail sous forme de clé digitale. Cliquez-ici pour accéder aux conditions.

À lire également : Découvrez notre sélection des meilleures offres du Black Friday sur Boulanger.