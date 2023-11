Cette excellente TV 4K QLED de Samsung est à un prix mini pour le Black Friday

Vous souhaitez acheter une TV 4K sans dépenser une fortune ? Bonne nouvelle : le Black Friday a déjà commencé sur Boulanger ! Vous pouvez ainsi acheter la Samsung TQ55Q70C à 649€ au lieu de 899€. C’est une très belle économie de 250€ pour cette TV 4K QLED de 55 pouces sortie en 2023.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avoir une télévision 4K de 55 pouces à seulement 649€ ? C’est possible durant le Black Friday sur Boulanger. Les télévisions 4K QLED récentes sont généralement hors de prix mais heureusement, avec les promotions, les prix baissent et deviennent plus accessibles. La Samsung TQ55Q70C est ainsi proposée à prix réduit.

Grâce à une meilleure qualité d’écran, vos sessions gaming sont améliorées. Vous profitez également d’une meilleure expérience visuelle quand vous regardez un film, ou série. La TV 4K Samsung TQ55Q70C est dotée d’un écran de 55 pouces qui a une résolution de 3840 x 2160 pixels. Ce modèle bénéficie de la technologie QLED. Les noirs profonds, contrastés et la luminosité élevée offrent ainsi des images éclatantes et riches en couleurs. Avec la dalle 100 Hz, les images sont fluides, parfaites pour les films d’action par exemple.

La TV 4K QLED de Samsung est dotée de 4 ports HDMI 2.1 de 2 port USB. Elle est particulièrement adaptée aux consoles nouvelle génération. Vous aurez ainsi une excellente réactivité et fluidité de jeu. Enfin, avec le Wifi intégré, vous avez la possibilité de connecter votre TV au réseau internet pour faire des recherches, regarder des contenus en streaming mais aussi jouer en ligne notamment avec la plateforme Gaming Hub qui regroupe l’application Xbox et les applications de Cloud Gaming NVIDIA GeForce NOW, Blaknut, Antstream.

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleures offres du Black Friday Boulanger sur PhonAndroid.