Sur le site Rue du Commerce, le modèle 2023 de la TV LED 4K UHD Phillips 65PUS8108/12 65″ bénéficie de 200 euros de réduction pour passer sous les 650 euros. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

Depuis le 17 octobre dernier, le site Rue du Commerce fête son anniversaire et profite de l'occasion pour proposer de belles promotions sur de nombreux produits. Parmi la sélection concoctée par le site marchand français, on peut notamment retrouver un téléviseur de la marque Philips. En ce moment, la TV LED 4K UHD Phillips 65″ (référence 65PUS8108/12, modèle 2023) est vendue au prix de 649 euros au lieu de 849 euros ; soit une remise immédiate de 200 euros par rapport au tarif conseillé.

Du côté de ses caractéristiques techniques, le téléviseur compatible avec les fonctions Ambilight et les assistants vocaux dispose d'une diagonale de 164 cm avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et embarque les technologies 4K, Dolby Vision/Atmos, HDR10+ et HLG. Avec la technologie Smart TV et le Wifi intégrés, il sera possible de retrouver directement sur l'écran les applications de streaming les plus connues comme Netflix, Youtube, Disney+ ou encore Prime Video.

À propos de la connectique, on retrouve notamment trois ports HDMI, deux ports USB, le Bluetooth, une sortie casque, un port Ethernet-LAN RJ-45 et une sortie audio numérique (optique). Enfin, le système audio de l'appareil est composé de deux haut-parleurs de 10 watts chacun.