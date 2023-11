Le Xiaomi TV F2 43″ avec Fire TV est à son prix le plus bas pour le Black Friday

Amazon profite du Black Friday pour faire baisser le prix du Xiaomi TV F2. Le téléviseur de la marque chinoise, équipé du système Fire TV, est 100 euros moins cher.

Pour le Black Friday Amazon, la version française du célèbre site de commerce en ligne suggère à ses clients un téléviseur doté du Fire TV et en promotion. Durant l'événement commercial, le Xiaomi TV F2 de 43 pouces est vendu par Amazon au tarif de 299 euros au lieu de 399 euros ; soit 100 euros de moins par rapport au dernier prix constaté avant la réduction.

À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et du paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Conçu par Xiaomi et Amazon, le Xiaomi TV F2 est un téléviseur qui embarque un écran UHD 4K avec une résolution d'affichage de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Fonctionnant sous Fire OS 7, l'appareil embarquant une diagonale de 108 cm permet à ses utilisateurs de profiter de chaînes et de milliers d'applications de streaming telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Molotov TV ou encore myCanal.

On retrouve également une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go, la technologie HDR10, la prise en charge du Dolby Audio, du DTS-HD et du DTS Virtual:X, ainsi que l'assistant vocal Alexa. Enfin, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le Wifi 2,4 GHz/5 GHz, un port HDMI 2.0, un port HDMI 2.1 et deux ports USB 2.0 sont notamment de la partie.