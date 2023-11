La TV QLED 4K 55″ de TCL passe à prix canon pour le Black Friday

Le Black Friday est en cours sur Boulanger. Vous pouvez dès à présent profiter des belles promotions sur les produits high-tech. Le prix de la TV QLED TCL 55C645TV passe ainsi à 399€ au lieu de 549€ (dont une ODR de 100 €). C’est un excellent prix pour cette smart TV 4K avec Google TV.

L’année 2024 sera une année sportive avec entre autres les Jeux Olympiques de Paris et l’Euro de Football masculin en Allemagne. Grâce à une télévision QLED 4K, vous pourrez regarder vos matchs, mais également vos films et séries en meilleure qualité. Durant le Black Friday, la TV TCL 55C645 est à 399 euros au lieu de 549 euros sur Boulanger grâce à une offre de remboursement de 100 € dont voici les modalités.

Cette Google TV 50 Hz profite de la technologie QLED. Les images sont lumineuses et contrastées. La dalle de 55 pouces, soit 139 cm de diagonale, dispose d’une résolution Ultra HD 4K de 3840 x 2160 pixels. La TCL 55C645 est compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Vous pouvez donc utiliser votre voix pour la commander. Vous avez ainsi la possibilité de demander à votre TV d’effectuer une recherche pour trouver une vidéo spécifique, mettre de la musique ou encore régler le volume.

Grâce au Wifi et au Bluetooth, vous pouvez regarder vos contenus en streaming sur Netflix, Prime Video, YouTube, Disney +,Twitch et bien plus encore. Au niveau de la connectique, on retrouve trois ports HDMI 2.1, un port USB, une entrée antenne hertzienne, une entrée satellite, un port Ethernet et un slot PCMCIA. Vous pouvez donc brancher une console nouvelle génération et profiter d’une expérience visuelle de jeu améliorée.

