Un très bon téléviseur de la marque Samsung fait l'objet d'un deal intéressant sur le site Carrefour. En ce moment, la TV QLED 4K Samsung 65Q80B de 65 pouces bénéficie d'une réduction de 40% qui est réservée exclusivement aux clients porteurs de la carte de fidélité.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au 11 novembre 2023 et dans la limite des stocks disponibles, les clients Carrefour titulaires de la carte de de l'enseigne peuvent bénéficier d'une remise fidélité de 40% sur l'achat d'un téléviseur signé Samsung. Grâce à cette réduction, la TV QLED 4K Samsung 65Q80B de 65 pouces est au prix de revient de 659,99 euros au lieu de 1099,99 euros. Pour information, la somme de 440 euros créditée sur la carte Carrefour pourra être utilisée dès le lendemain de l'achat du produit.

Parfaite pour une PS5 ou une Xbox Series X, la TV Samsung liée au bon plan Carrefour a l'avantage d'être équipée d'un port HDMI 2.1. À propos de ses points forts, le téléviseur Samsung 65Q80B dispose d'une diagonale de 164 cm, d'un écran LCD à rétroéclairage LED (avec QLED et Full LED), d'une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, d'une fréquence maximale de 100 Hz, des technologies HDR10 et FreeSync Premium Pro, et d'un système audio de 60 W RMS. On retrouve également la fonction Smart TV, un navigateur Internet, le Wi-Fi, le Bluetooth Audio ou bien encore les assistants vocaux Google et Alexa.