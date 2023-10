Un téléviseur Samsung de très grande qualité fait l'objet d'un super bon plan chez Darty. La TV NeoQLED Samsung TQ55QN95C de 55 pouces peut en effet être obtenue sous les 990 euros grâce à une offre de remboursement.

Direction le site e-commerce français Darty où il est possible réaliser de belles économies sur l'achat d'un téléviseur Samsung de type NeoQLED. En effet, la TV NeoQLED Samsung TQ55QN95C 55″ est vendue au prix de 1989 euros au lieu de 2199 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 210 euros de la part du marchand.

En plus de cette réduction, il faut savoir que le téléviseur en question est éligible à une offre de remboursement de 1000 euros valable jusqu'au 29 octobre 2023 (voir conditions). En prenant en compte la réduction et l'ODR, la TV de la marque Samsung liée au bon plan Darty revient donc à 989 euros.

La TV 4K Samsung TQ55QN95C ayant une diagonale de 138 cm est issue de la gamme Neo QLED 4K 2023 du constructeur coréen. La gamme QN95C bénéficie d'une dalle 10 bits/144 Hz équipée d’un rétro-éclairage Mini-LED basé sur le procédé Quantum Matrix. L'appareil embarque aussi un processeur Neural Quantum capable d’optimiser le rendu des images avec pas moins de 64 modules Deep Learning. De leur côté, le contraste et les couleurs des contenus HDR10+ sontsublimés par la technologie Neo Quantum HDR+. La section audio dispose d'un système Dolby Atmos 4.2.2 fonctionnant de concert avec la technologie sonore Object Tracking Sound+. Quant à la connectique, on retrouve notamment quatre ports HDMI 2.1, deux ports USB 2.0, un port Ethernet (RJ45), le Bluetooth et le Wi-Fi.