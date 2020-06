Cette année, Xiaomi a présenté trois smartphones dans la gamme Redmi Note 9 : le Note 9, le Note 9S et le Note 9 Pro. Chacun des trois modèles a ses forces et ses faiblesses par rapport aux autres. Autonomie. Puissance. Photo. Taille d’écran. Nous les avons comparés pour que trouviez celui qui vous va le mieux.

La gamme Redmi Note de Xiaomi est souvent citée en exemple pour son rapport qualité-prix. Les spécifications techniques sont au-dessus de celles de la concurrence située au même prix. Et le prix est bon, meilleur que celui pratiqué par la concurrence pour des spécifications identiques. Les Redmi Note sont donc des exemples que toutes les autres marques suivent, notamment Oppo (avec la série A, comme le A9 (2020)) et Realme. Mais cela ne se limite pas à elles.

Cette année, la gamme est constituée de trois modèles. Le Redmi Note 9, modèle classique qui remplace le Redmi Note 8T. Le Redmi Note 9 Pro, smartphone un peu plus puissant qui remplace le Redmi Note 8 Pro. Et, entre les deux, vient s’intercaler cette année le Redmi Note 9S qui combine certains éléments des ses deux frères. Mais pas toujours les meilleurs.

Nous avons d’ores et déjà publié un test complet du Redmi Note 9 « classique ». Un smartphone qui conserve un étonnant rapport qualité-prix, mais qui n’a pas su nous convaincre autant que le Redmi Note 8T, lequel était vendu au même prix que son successeur. Il a cependant des atouts indéniables. Dans ce dossier, nous avons souhaité mettre les trois modèles face à face afin de mettre en lumière les forces de chaque modèle, ainsi que leurs faiblesses. Le but : que vous trouviez le modèle qui vous va le mieux. Et ce ne sera pas forcément le plus cher (ou le moins cher).

Fiche technique

Retrouvez ci-dessous la fiche technique des trois modèles. Vous remarquerez quelques différences. Le Redmi Note 9 est le plus petit et le seul équipé d’une plate-forme MediaTek. L’équipement photographique du Redmi Note 9S est une combinaison de l’équipement des deux autres modèles. Et, si la quantité de stockage est identique entre les trois modèles, le volume de mémoire vive est parfois très différent. Nous reviendrons sur ces informations en détail dans ce dossier.

Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9 Pro Dimensions 162.3 x 77.2 x 8.9 165,8 x 76,7 x 8,8 mm 165,8 x 76,7 x 8,8 mm Poids 199 grammes 209 grammes 209 grammes Ecran 6,53 pouces LCD

FHD+ (2340 x 1080 pixels)

19,5:9

Gorilla Glass 5 6,67 pouces LCD

FHD+ (2340 x 1080 pixels)

19,5:9

Gorilla Glass 5 6,67 pouces LCD

FHD+ (2340 x 1080 pixels)

19,5:9

Gorilla Glass 5 Chipset MediaTek Helio G85 Snapdragon 720G Snapdragon 720G OS Android 10 + MIUI 11 Android 10 + MIUI 11 Android 10 + MIUI 11 RAM 3/4 Go 4/6 Go 6 Go Stockage 64/128 Go 64/128 Go 64/128 Go microSD Oui (jusqu'à 512 Go) Oui (jusqu'à 512 Go) Oui (jusqu'à 512 Go) Capteur principal 48MP f/1.8

8 MP f/2.2 (grand angle)

2 MP f/2.4 (Macro)

2 MP f/2.4 (calcul des distances)

Captation vidéo Full HD 48MP f/1.8

8 MP f/2.2 (grand angle)

5 MP f/2.4 (Macro)

2 MP f/2.4 (calcul des distances)

Captation vidéo 4K 64MP f/1.9

8 MP f/2.2 (grand angle)

5 MP f/2.4 (Macro)

2 MP f/2.4 (calcul des distances)

Captation vidéo 4K Capteur Selfie 13 MP 16 MP 16 MP Batterie 5020 mAh

Recharge rapide 18W 5020 mAh

Recharge rapide 18W 5020 mAh

Recharge rapide 30W 5G non non non Biométrie Scanner d’empreinte au dos Scanner d’empreinte sur la tranche Scanner d’empreinte sur la tranche Audio Haut-parleur mono

Port jack 3,5 mm Haut-parleur mono

Port jack 3,5 mm Haut-parleur mono

Port jack 3,5 mm Résistance à l'eau Non Non Non

Design

Les trois smartphones reposent sur un design globalement identique. Il y a toutefois quelques différences entre eux. D’abord au niveau des matériaux. Le Redmi Note 9 est le seul équipé d’une coque en polycarbonate. L’un de ses coloris est irisé. Il s’agit du blanc, dont la couleur tire vers le rose. La forme du bloc photo du Redmi Note 9 est identique à celle des autres. Mais vous remarquerez qu’une partie de la coque, celle qui héberge le lecteur d’empreinte digitale, est noircie. Ce n’est pas le cas pour les deux autres.

Les deux autres modèles profitent d’une plaque incurvée de verre minéral. Si vous regardez le Redmi Note 9 Pro de couleur verte (ci-dessus), vous constaterez que sa coque se divise en deux parties : une lisse et une striée. C’est le seul modèle (et le seul coloris) à profiter de cette petite touche cosmétique. Les tranches des trois Redmi Note sont habillées de polycarbonate. La disposition des éléments est identique pour le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro. Un lecteur d’empreinte est présent au niveau de leur tranche de droite.

À l’avant, l’écran des trois modèles est protégé par du verre minéral. Le capteur selfie est placé dans un trou dans les trois modèles. Mais ce trou n’est pas toujours à la même place. Il est situé dans le coin supérieur gauche dans le Redmi Note 9 et au milieu de la bordure supérieure pour les deux autres Redmi Note. Le Redmi Note 9 est le plus petit de la bande, mais aussi, de très peu, le plus large et le plus épais. Il est le plus léger, à 10 grammes près.

Verdict : le Redmi Note 9 Pro profite d’un design très légèrement plus soigné. Verre minéral sur les deux faces. Lecteur d’empreinte sur le côté. Joli design nervuré avec le coloris vert. Mais cela se joue dans un mouchoir de poche.

Écran

Le Redmi Note 9S et le Redmi Note 9 Pro profitent du même écran. Il s’agit d’une dalle qui mesure 6,67 pouces au format 20/9e. Le Redmi Note 9 profite quant à lui d’un écran de 6,53 pouces. Le ratio de l’écran est très légèrement différent : 19,5/9e.

Le rétroéclairage des trois écrans est IPS LCD. Il n’existe pas encore de Redmi Note avec écran OLED (ou AMOLED), même parmi les déclinaisons Pro. Cette technologie est réservée pour l’instant aux modèles premium comme les K20 (Mi 9T), les K30 ou les 10X.

La luminosité maximale est de 450 nits pour les trois smartphones. La définition est similaire : Full HD+. Cela veut dire que le nombre de pixels en largeur est 1080. Et celui en longueur évolue en fonction du ratio. 2340 pour le Redmi Note 9. 2400 pour les deux autres. La résolution est identique : 395 pixels par pouce. Il n’y a donc aucune différence.

Verdict : Nous donnons la préférence au Redmi Note 9 Pro et au Redmi Note 9S. Leur écran est légèrement plus grand, pour une résolution qui est identique. Autant profiter de la plus grande taille possible.

Performances

Les trois smartphones ne profitent pas de la même plate-forme technique. Le Redmi Note 9 est le seul à intégrer un Helio G85 de MediaTek. Les deux autres disposent d’un Snapdragon 720G de Qualcomm. Le G85 est moins rapide et moins puissant que le 720G.

La cadence des coeurs puissants du premier atteint 2 GHz, contre 2,3 GHz pour ceux du second chipset. Les coeurs plus économes en énergie sont cadencés à la même vitesse dans les deux processeurs : 1,8 GHz.

Côté graphisme, le G85 est équipé d’un ARM Mali-G52 MC2, un GPU capable de décoder des vidéos Full HD. Celui du Snapdragon 720G, l’Adreno 618, prend en charge la 4K. Soit une vidéo quatre fois plus grande. Nous ne sommes pas sur le même registre.

Verdict : Le Redmi Note 9 est désavantagé face à ses deux grands frères qui sont capables de gérer la 4K et d’offrir une expérience plus fluide quand les besoins s’en font sentir.

Mémoire vive et stockage

Les trois smartphones ne proposent pas les mêmes paliers de mémoire vive. Le Redmi Note 9 en dispose de 3 ou 4 Go selon les versions. Le Redmi Note 9 est le seul à proposer un palier à 3 Go. Le Redmi Note 9S en propose 4 ou 6 Go. Et le Redmi Note 9 Pro en propose 6 Go systématiquement. Le Redmi Note 9 est donc désavantagé. D’autant plus que son prédécesseur, le Redmi Note 8T, en proposait 4 Go au minimum. Il y a donc un retour en arrière.

Côté stockage, les trois modèles profitent des mêmes paliers. 64 Go ou 128 Go au format UFS 2.1. Ils sont tous équipés d’un lecteur de carte mémoire au format microSDXC pour étendre l’espace de stockage disponible. Notez que certaines cartes microSDXC performantes coutent parfois moins cher que la différence de prix entre une version 64 Go et 128 Go.

Verdict : le Redmi Note 9 n’est pas le bon choix ici. Pour savoir quel modèle choisir parmi les deux autres, envisageons deux scénarios. Si vous cherchez les performances et un bel espace de stockage, nous vous conseillons d’opter pour le Redmi Note 9S en version 6+128 Go. Et si vous n’avez pas besoin des 128 Go de stockage, la version 6+64 Go du Redmi Note 9 Pro devrait avoir votre préférence.

Batterie et autonomie

Les trois smartphones sont dotés d’une batterie de capacité identique. Il s’agit d’un modèle 5020 mAh. Le Redmi Note 9 offre une très belle autonomie de 2 jours d’utilisation mixte avant d’avoir besoin d’être rechargé. Et ce grâce à une plate-forme moins puissance et donc moins énergivore. Les deux autres modèles n’offrent pas la même autonomie, à usage similaire.

Les trois smartphones proposent la charge rapide. Cependant tous ne sont pas compatibles avec la même puissance de charge rapide. Les Redmi Note 9 et Redmi Note 9S acceptent une puissance de charge de 18 watts maximum. Le Redmi Note 9 Pro peut bénéficier d’une puissance plus forte, allant jusqu’à 30 watts. Soit une charge 60 % plus rapide environ.

Verdict : si vous cherchez l’autonomie à tout prix, le Redmi Note 9 est un bon choix. Avec sa plate-forme technique peu gourmande, il tient plus de deux jours. Si vous préférez compenser la puissance en chargeant plus souvent, mais plus vite, le Redmi Note 9 Pro est un meilleur candidat. Le Redmi Note 9S n’est ni le plus rapide ni le plus autonome.

Appareil photo

Les qualités photographiques des smartphones sont devenues un argument de vente aussi important que l’écran ou l’autonomie. Et cela ne concerne pas uniquement les segments premium, mais aussi les téléphones plus économiques. Les Redmi Note ne font donc pas l’impasse sur cet aspect de leur fiche technique. Nous avons vu, à l’occasion du test du Redmi Note 9, que Xiaomi a amélioré la qualité des clichés réalisés par cette gamme en comparaison du Redmi Note 8T. Et ce en conservant des capteurs presque identiques.

Le Redmi Note 9 est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur secondaire de 8 mégapixels pour les panoramas, d’un capteur 2 mégapixels pour les photos de proximité (dites macro) et un dernier capteur de 2 mégapixels pour le calcul des profondeurs (pour le bokeh des portraits).

Le Redmi Note 9S reprend cette configuration en changeant le troisième capteur. Il devient un modèle 5 mégapixels. N’attendez cependant pas de gros changement, hormis sur le traitement des photos grâce au Snapdragon 720G, qui se révèle meilleur dans cet exercice que le Helio G85.

Le Redmi Note 9 Pro reprend la configuration du Redmi Note 9S (avec le capteur macro 5 mégapixels), mais change le capteur principal. Il s’agit ici d’un modèle 64 mégapixels un peu plus précis, mais dont la taille des pixels n’est pas diminuée. La luminosité reste donc identique. Pas de zoom optique encore dans la gamme Redmi Note. Mais la captation est en 4K, que ce soit dans le Note 9 Pro ou le Note 9S.

À l’avant, le Redmi Note 9 profite d’un capteur selfie de 13 mégapixels compatible HDR et Full HD+. Les deux autres sont équipés d’un capteur selfie 16 mégapixels compatible HDR et Full HD également. Celui du Redmi Note 9 Pro peut filmer à 120 images par seconde (contre 60 images par seconde pour les deux autres).

Verdict : le Redmi Note 9 Pro est à l’évidence le meilleur appareil photo de la gamme Redmi Note 9. Son capteur principal est plus précis sans perte de luminosité. Il dispose d’un mode ralenti avec le capteur selfie. Le Redmi Note 9 est clairement désavantagé, que ce soit avec son équipement principal ou frontal.

Prix

Le prix, c’est le nerf de la guerre des Redmi Note. Le montant demandé par la version de base n’a jamais augmenté : 199,90 euros. C’est le prix demandé par le Redmi Note 9 en version 3+64 Go. Le Redmi Note 9S, en version 4+64 Go, est proposé au prix du Redmi Note 8 Pro : 249,90 euros.

Le Redmi Note 9 Pro est donc légèrement plus cher que son prédécesseur : 279,90 euros. La gamme Redmi Note monte donc un peu en gamme cette année, s’approchant des 300 euros. Une limite symbolique qu’elle frôle cette année avec la version 6+128 Go du Redmi Note 9 Pro . Généralement, vous devez compter 30 euros pour passer d’une version à une autre, sauf dans le cas du Redmi Note 9 Pro dont la version premium est facturée 20 euros de plus seulement. Mais l’écart est aussi moins important, puisque la RAM ne change pas.

Verdict : Avantage au Redmi Note 9 qui reste le moins cher de la gamme. C’est son principal atout, avec l’autonomie. Il n’impose aucun surcout par rapport à son prédécesseur, ce qui n’est pas le cas du Redmi Note 9 Pro, même si ce dernier parvient de justesse à rester sous la barre des 300 euros. Le Redmi Note 9S est également bien positionné.

Conclusions

le Redmi Note 9 conserve le prix de son prédécesseur. Même s’il n’est pas exempt de défaut, il reste l’une des meilleures affaires sous la barre des 200 euros. Cependant, si vous pouvez dépasser ce budget et aller jusqu’à 279 euros, vous obtenez le Redmi Note 9 Pro 6+64 Go.

Pour 80 euros de plus, vous disposez de plus de puissance, d’une meilleure fluidité, de la charge rapide pour la batterie (même si l’autonomie est moins bonne) et d’une qualité photo supérieure à celle des deux autres modèles. Et pour 20 euros de plus, vous vous offrez une carte mémoire plus volumineuse que les 64 Go que le passage d’un palier à l’autre vous apporte (et c’est bien là le seul changement).

Si l’autonomie est votre principale priorité, le Redmi Note 9 4+128 Go est une bonne option (ne faites pas l’économie des 30 euros, car 3 Go de RAM est trop juste pour Android 10). Enfin, le Redmi Note 9S est trop ambigu : il aimerait bien se comparer au Redmi Note 9 Pro, mais ressemble parfois trop techniquement au Redmi Note 9 pour l’assumer.