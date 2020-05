HomePod : Apple est-il sur le point de jeter l’éponge ?

Le HomePod est en rupture de stock sur le site Apple américain, et semble avoir disparu d’autres déclinaisons de l’Apple Store dans le monde. Alors que des rumeurs sur un possible successeur reviennent sporadiquement depuis plusieurs mois, Apple pourrait changer radicalement d’approche dans un marché perdu à Google et Amazon.

Que compte faire Apple de son HomePod ? L’enceinte connectée d’Apple est dotée d’indéniable qualités, de son design soigné, à la qualité audio, renforcée par un système innovant de détection de l’espace pour simuler entre autres un effet stéréo. Il souffre pourtant dès le départ d’un prix trop élevé.

Le HomePod est en effet proposé pour la bagatelle de 329 € en France, là où il est possible de se procurer un Amazon Echo Dot ou un Google Home Mini pour une trentaine d’euros (voire gratuitement lors de certaines promotions). Forcément, cette grosse différence de prix a une conséquence qu’il devient difficile d’ignorer.

Lire également : Comparatif Google Home, Amazon Echo, Homepod en 2020

HomePod : à peine 5% de parts de marché aux USA, probablement encore moins dans le reste du monde

Annoncés comme une révolution, les HomePods ne pèsent en effet aujourd’hui pas grand chose en termes de part de marché. Jusqu’aux Etats-Unis où les dernières estimations disponibles lui donnent à peine 5% du marché. Le reste est occupé pour près d’un quart par Google et ses enceintes Google Home, et pour le reste essentiellement par les enceintes Amazon Echo.

C’est dans ce contexte que l’on découvre que le HomePod est en rupture de stock aux Etats-Unis, tandis que le produit a tout bonnement disparu du catalogue dans certains marchés. Ce qui est notamment ce que nous avons pu constater en visitant la déclinaison néerlandaise de l’Apple Store. En France et dans d’autres marchés le produit reste pour l’instant disponible.

Et si le successeur du HomePod n’arrivait jamais ?

Bien souvent les ruptures de stock suggèrent l’arrivée d’un nouveau produit. Ces derniers mois, des rumeur évoquaient d’ailleurs l’arrivée d’un successeur. Mais, on doit dire que ces rumeurs n’arrivent pas à un rythme très soutenu ce qui serait étrange si effectivement Apple s’apprêtait à lui donner un successeur. Tant et si bien que nous avons choisi de parler de choses plus importantes plutôt que de ces rumeurs.

Il semble par ailleurs très baroque qu’Apple retire simultanément le HomePod de son site dans certains marchés où il devrait pourtant être disponible ou arriver prochainement. Même si le produit reste disponible chez les revendeurs. Alors que se passe-il ? Apple est-il en train de tuer le HomePod plutôt que de lui donner un successeur ?

Cette perspective n’est, à ce stade, et au vu des parts de marché des leaders du secteur, pas à rejeter du revers de la main. Mais on en saura sans doute davantage dans les prochains jours.