Resident Evil Veronica : Claire Redfield revient dans un remake angoissant

Le remake de Resident Evil : Code Veronica est officiel. L'occasion de découvrir les premières images de Claire Redfield dans un trailer énigmatique. L'ambiance promet d'être au rendez-vous.

Capcom a le vent en poupe. Avec les récents succès de Resident Evil Requiem ou Pragmata, le studio compte bien continuer sur sa lancée en capitalisant sur l'une de ses licences phares : Resident Evil justement. Pas de nouvel opus à se mettre sous la dent, mais un remake qui vient rejoindre ceux auxquels nous avons eu droit ces dernier temps. Après Resident Evil 2, 3 et 4, c'est au tour de Code Veronica d'avoir sa remise au goût du jour.

Le jeu en profite pour perdre son “Code” est devenir simplement Resident Evil Veronica. Pour rappel, l'opus original est sorti en mai 2000 chez nous. Il met en scène Claire Redfield, sœur de Chris Redfield, le héros du premier jeu avec Jill Valentine. Ses aventures se déroulent après les événements de Resident Evil 2 et 3. Plus précisément 3 mois après s'être échappée de Racoon City au côté de Léon Kennedy. Alors qu'elle se rend à Paris à la recherche de son frère disparu, elle est capturée et envoyée sur une île-prison d'Umbrella.

Voici la bande-annonce de Resident Evil Veronica, le remake du jeu de l'année 2000

La vidéo laisse perplexe durant les 3 premières minutes, sur 4. Ce n'est qu'après une longue introduction où un personnage muet se rend dans un appartement parisien que l'on comprend qu'il s'agit de Claire Redfield. Aucune phase de gameplay pour le moment, mais une ambiance oppressante qui s'oppose à la grandeur de l'île dont on devra s'échapper. Évidemment en se frayant un chemin à travers les nombreux infectés par le virus T.

Grâce aux tags présents sur la page du jeu sur Steam, on sait déjà qu'il sera possible de se déplacer à moto dans Resident Evil Veronica. L'occasion de parcourir un monde semi-ouvert, l'île, ce qui tranche avec la formule “couloirs” à laquelle la franchise nous a habitué. Capcom ne manquera pas d'en dévoiler plus au fur et à mesure des mois qui viennent. Resident Evil Veronica est attendu dans le courant de l'année 2027.