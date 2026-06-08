Resident Evil Veronica : Claire Redfield revient dans un remake angoissant

Le remake de Resident Evil : Code Veronica est officiel. L'occasion de découvrir les premières images de Claire Redfield dans un trailer énigmatique. L'ambiance promet d'être au rendez-vous.

Resident Evil Code Veronica Remake

Capcom a le vent en poupe. Avec les récents succès de Resident Evil Requiem ou Pragmata, le studio compte bien continuer sur sa lancée en capitalisant sur l'une de ses licences phares : Resident Evil justement. Pas de nouvel opus à se mettre sous la dent, mais un remake qui vient rejoindre ceux auxquels nous avons eu droit ces dernier temps. Après Resident Evil 2, 3 et 4, c'est au tour de Code Veronica d'avoir sa remise au goût du jour.

Le jeu en profite pour perdre son “Code” est devenir simplement Resident Evil Veronica. Pour rappel, l'opus original est sorti en mai 2000 chez nous. Il met en scène Claire Redfield, sœur de Chris Redfield, le héros du premier jeu avec Jill Valentine. Ses aventures se déroulent après les événements de Resident Evil 2 et 3. Plus précisément 3 mois après s'être échappée de Racoon City au côté de Léon Kennedy. Alors qu'elle se rend à Paris à la recherche de son frère disparu, elle est capturée et envoyée sur une île-prison d'Umbrella.

Voici la bande-annonce de Resident Evil Veronica, le remake du jeu de l'année 2000

La vidéo laisse perplexe durant les 3 premières minutes, sur 4. Ce n'est qu'après une longue introduction où un personnage muet se rend dans un appartement parisien que l'on comprend qu'il s'agit de Claire Redfield. Aucune phase de gameplay pour le moment, mais une ambiance oppressante qui s'oppose à la grandeur de l'île dont on devra s'échapper. Évidemment en se frayant un chemin à travers les nombreux infectés par le virus T.

Grâce aux tags présents sur la page du jeu sur Steam, on sait déjà qu'il sera possible de se déplacer à moto dans Resident Evil Veronica. L'occasion de parcourir un monde semi-ouvert, l'île, ce qui tranche avec la formule “couloirs” à laquelle la franchise nous a habitué. Capcom ne manquera pas d'en dévoiler plus au fur et à mesure des mois qui viennent. Resident Evil Veronica est attendu dans le courant de l'année 2027.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Soundcore P40i : les écouteurs avec réduction de bruit et 60 heures d’autonomie sont à 39 € !

Les chutes de prix continuent sur AliExpress et c’est maintenant au tour des Soundcore P40i de passer à prix cassé. Normalement en vente à 69,99 €, ce qui est déjà…

Microsoft Edge va vous forcer à utiliser Windows Hello pour accéder à son gestionnaire de mots de passe

Microsoft a annoncé que son navigateur Edge va bientôt bouleverser la manière dont on accède à son gestionnaire de mots de passe. Adieu le mot de passe qui permet de…

Vous redoutez la charge rapide pour votre voiture électrique ? Ce test va vous rassurer

On répète souvent que la charge rapide use prématurément les batteries de voitures électriques. Un propriétaire de Tesla a décidé de tester cette théorie sur six mois. Le verdict, mesuré…

« C’était une erreur » : Google ne prévoit pas de remplacer la Recherche par son Mode IA (pour l’instant)

Ceux qui déplorent l’omniprésence de l’IA dans leurs recherches Google auront probablement eu des sueurs froides face à la dernière expérimentation de l’entreprise : elle consiste à rediriger directement les internautes…

IA

Spotify veut diffuser des concerts en direct, en réservant des billets pour certains utilisateurs

La plateforme de streaming audio Spotify serait en négociation avec des promoteurs de concert pour en assurer la diffusion. L’idée serait également de réserver une partie des billets à des…

En abandonnant le S Pen, Samsung offrirait au Galaxy S27 Pro un avantage inattendu

Le futur Galaxy S27 Pro renoncerait à une signature historique des modèles Ultra. Loin d’être un simple manque, ce choix libérerait une place précieuse. Une dernière fuite laisse entrevoir ce…

L’iPhone Fold se dévoile, cette fois dans une version probablement finale

L’iPhone Fold, premier pliable d’Apple, n’a presque plus de secrets. En tout cas pas son design, ici révélé par une unité factice (“dummy”). C’est donc à ça que devrait ressembler…

Samsung Galaxy S26 FE : une première photo dévoile son design, le bloc photo présente un détail surprenant

Alors que le Galaxy S26 FE n’est pas attendu avant plusieurs mois, le futur smartphone de Samsung se dévoile déjà au compte-gouttes. Après ses performances et un premier firmware publié…

Derniers jours des promos géantes d’AliExpress : les meilleurs bons plans tech à saisir avant le 11 juin

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée…

Pour faire renaître le dodo, des scientifiques misent sur une technologie inattendue

Faire renaître une espèce éteinte ressemble encore à un scénario de science-fiction. Une entreprise bien connue pour ses précédents exploits vient pourtant d’annoncer une avancée pour le moins inattendue. Le…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.