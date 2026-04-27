Alien Isolation 2 : Sega tease la suite du jeu culte, la frousse spatiale bientôt de retour ?

On n'y croyait plus et pourtant : deux ans après avoir confirmé travailler sur une suite d'Alien : Isolation, Creative Assembly et Sega ont publié hier une vidéo semblant teaser une annonce imminente. L'ambiance angoissante du Sébastopol est de retour, 12 ans après le premier jeu.

alien isolation 2 teaser

En 2014, le monde du jeu vidéo est pris par surprise. Creative Assembly, un studio jusqu'ici mondialement connu pour sa série de jeux de stratégie Total War, sort de sa zone de confort avec Alien : Isolation, un jeu d'horreur à la première personne tout droit tiré de l'univers imaginé par Ridley Scott. Le titre fait sensation, notamment grâce à l'incroyable IA de l'alien, qui apprend de vos faits et gestes pour mieux vous attraper, vous forçant ainsi à constamment trouver de nouvelles cachettes.

L'autre surprise, c'est que c'est malgré un succès critique monumental (et un potentiel de franchise assez évident), Alien : Isolation n'a jamais eu droit à une suite, laissant entendre que son éditeur Sega n'a pas été très convaincu par les chiffres de vente. Mais avec les années, le statut culte du jeu se cimente et l'espoir de voir un jour un deuxième opus grandit de jour en jour. Fin 2024, Creative Assembly finit par annoncer qu'Alien : Isolation 2 est en chantier.

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Voici enfin (probablement) les premières images d'Alien : Isolation 2

Mais depuis, aucune nouvelle. Rien de très étonnant, les annonces de jeu précédant bien souvent de plusieurs années leur sortie véritable. Mais hier était un jour spécial, puisqu'il s'agissait du “Alien Day”, la journée dédiée à la franchise. C'est donc tout naturellement ce jour que Creative Assembly et Sega ont choisi de publier une bien mystérieuse vidéo sur YouTube. Intitulée False Sense of Security (littéralement “fausse impression de sécurité”), il ne s'agit que d'un court teaser reprenant les éléments de décor iconiques du premier opus.

On retrouve ainsi les portes automatiques du Sébastopol, ou encore les combinés téléphoniques permettant de sauvegarder. Pour l'heure, il faudra s'en contenter. S'il n'est indiqué nulle part qu'il s'agit d'un teaser pour Alien : Isolation 2, le contexte ne laisse que peu de place au doute. Il est très probable que Creative Assembly nous prépare un trailer en bonne et due forme pour cet été, à l'occasion du Summer Games Fest.


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